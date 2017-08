Eleanor Rigby. Zájemci si mohou vydražit hrob aktérky slavné písně od Beatles

Věci spojené s Eleanor Rigby, známým hitem Beatles, budou předmětem aukce v britském Warringtonu. Kromě originálního notového záznamu písně a malé Bible do dražby půjde i hrob samotné Eleanor Rigbyové.

„Eleanor Rigbyová, zemřela v kostele. Byla pohřbená spolu se svým jménem. Na pohřeb nikdo nepřišel,“ zpívá se ve známé písni kapely Beatles. Paul McCartney, autor textu, tvrdil, že si jméno vymyslel nebo že ho viděl na bednách v liverpoolském přístavu. Ukázalo se ale, že Eleanor Rigbyová je jméno na náhrobním kameni na hřbitově St Peter ́s v Liverpoolu, přes který si McCartney často zkracoval cestu domů. Je ale nemožné, aby McCartney Rigbyovou znal, protože ta zemřela již v roce 1939. Píseň se každopádně dočkala velkého úspěchu, když ji kapela vydala na druhé straně desky Yellow Submarine v roce 1966.



Aukční společnost Omega Auctions plánuje ve městě Warrington uspořádat dražbu věcí spojenou s Beatles. Předmětem aukce je mimo jiné notový záznam k písni Eleanor Rigby, jehož cena se odhaduje okolo 20 tisíc liber. Mnohem zajímavější a morbidnější je ale balíček, který obsahuje malou Bibli a práva ke hřbitovnímu místu. Kniha pochází z roku 1899 a jako majitelka je uvedená právě Rigbyová. Ta leží v hrobu, který kupující také dostane, spolu s celou rodinou. Vítěz aukce tak dostane výhradní právo na užívání hrobu po dobu 99 let, to vše podle britského systému. Balíček by měl zájemce přijít na odhadovanou částku mezi 2 až 4 tisícemi liber.

Aukce proběhne ve Warringtonu 11. září 2017. Kromě těchto věcí se budou dražit i jiné upomínky na kapelu Beatles.