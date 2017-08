PROCHÁZKOVÁ: Hrdina Kalašnikov. Moskva chystá památník ruské gilotině

MOSKVA/PRAHA Rusové milují pomníky a památníky a po celé zemi je jich obrovské množství. Osobně mám asi nejradši památník věnovaný rybičkám v konzervě v Mamonově v Kalinigradské oblasti. Oblíbený je i památník okurce v Lichovicích u Moskvy. Nejvíc jsou ale v ruských městech a obcích rozšířeny sochy a busty velikánů historie.

Tou nejfrekventovanější tváří je stále Vladimir Iljič Lenin, vůdce světového proletariátu a zločinec k tomu. Těsně za ním by mohl být básník Alexandr Sergejevič Puškin. Jeho socha bývá v centru obce a scházejí se pod ní zamilovaní.



Teď bude mít Rusko další významnou sochu. Nový památník má na věky věků připomínat muže, jehož jméno zná celý svět, aniž by mnozí, kdo ho vyslovují, tušili, že jeho nositelem byl generál, Hrdina Ruska a doktor technických věd Michail Timofejevič Kalašnikov. Čtyři roky po jeho smrti se moskevská radnice rozhodla, že se centrum města bez něj neobejde, a na podzim sochu slavnostně odhalí.

Dílo Salavata Ščerbakova bude patřit do úplně jiné kategorie než památník okurce. „Svět je stále zachvácen bojem dobra se zlem, a to chci právě vyjádřit,“ prohlásil o svém výtvoru. Jde o věc monumentální, jakou Rusové milují pro její velikost, pompéznost a patetičnost. Více než sedmimetrová postava konstruktéra zbraní se svým „dítětem“ v rukách na pozadí poloviny zeměkoule. „Za zády celý svět, v rukách samopal,“ popsal jednoduše sousoší muže a zbraně slavný televizní komentátor Pavel Lobkov. A ptá se stejně jako i řada Moskvanů: proč na křižovatce ulic Dolgorukovská a Malá Dmitrovka není socha Čechova, který zde prožil řadu let, nebo Obrazcova, jehož divadlo loutek je odsud vzdáleno sto metrů?

Proč asi. Každý si může domyslet. Třeba že kalašnikov dobyl celou planetu. Nebo že Kalašnikov byl největším vynálezcem zbraní na světě. Nebo že Rusko ovládá půl Země. A také to, že pan Kalašnikov vynalezl stroj na zabíjení, kterým byly zavražděny a popraveny miliony lidí. S nějakým divadlem loutek se to přece vůbec nedá srovnávat.