Kam ve vedrech na nejlepší zmrzlinu? Radí hvězdy české gastronomie

PRAHA Nastupuje se období tropických letních teplot, čelit jim můžeme mimo jiné ledovým osvěžením v podobě lahodné zmrzliny. Kde v Praze a ve zbytku země najdete tu nejlepší?

Server Lidovky.cz se v anketě zeptal českých osobností z oblasti gastronomie – foodblogerů, kuchařů i kulinárních publicistů – na následující otázky:



1. Kam chodíte v Praze na zmrzlinu a proč? Je to podle vás nejlepší zmrzlina v Praze?

2. Kde podle vás prodávají nejlepší zmrzlinu mimo Prahu?



3. Jaké trendy pozorujete v současné době v oblasti zmrzlinových příchutí a typů zmrzliny?



Roman Vaněk, šéf Pražského kulinářského insitutu

Roman Vaněk, kuchař

1. Jednoznačně cukrárna Hájek. Chodím tam už dvě léta a vždy si dávám buďto jahodovo-banánovou točenou, nebo pohár Šarlota s dvojitou porcí vanilkové zmrzliny. Ten je pro mě úplně nejvíc nejlepší na světě.

2. Tip mimo Prahu nemám. Kdybych vám nějaký řekl, tak bych lhal.

3. Na tuhle otázku odpovědět nedokážu, protože jsem ve zmrzlině hodně konzervativní. Ale když už mám chuť na něco neobvyklého, vlétnu do Häagen-Daszu a dám si třeba mangový, jahůdkový nebo limetový sorbet.

Jana Černá, nutriční gastronomka a autorka blogu Zásadně zdravě

Foodblogerka Jana Černá.

1. Když už si dám někde zmrzlinu, tak většinou v podniku, který považuju za kvalitní. Takže například v Angelatu, to mi tak nějak nejvíce přirostlo k srdci, a dost možná i proto, že bylo mezi prvními “renesančními” podniky tohohle typu v Praze. Jestli je nejlepší, nedovedu posoudit, mně tam zmrzlina chutná, třeba ta z jasmínové rýže.

2. Nejsem obecně zmrzlinová, takže podniky tohohle typu nijak výrazně neobrážím ani v Praze, ani mimo hlavní město. Každopádně jednou jsem ochutnala obecně známou “Nejlepší zmrzlinu z Opočna” a tu za nejlepší opravdu nepovažuju.

3. Baví mě trendy, které koketují se zajímavými bylinkovými a zeleninovými příchutěmi. Tenhle světový trend postavený na zdánlivě nelogických surovinách mi připadá zajímavý. Ovšem musí se nad tím přemýšlet, aby to nebyla rádoby “senzace za každou cenu” a nevznikl tak paskvil.

Petra Pospěchová, publicistka a autorka několika kuchařek

Petra Pospěchová, publicistka a autorka několika kuchařek

1. Chodím na domácí točenou do smíchovského bistra Triko. Zatímco dobrá kopečková už je celkem snadno k mání, s doma dělanou ovocnou, oříškovou nebo čokoládovou točenkou je Triko pořád unikátem.

2. Když budeme brát jako mimopražské i blízké zahraničí, tak hlasuji pro zmrzlinový stánek ve slovenské Hnúšti (najdete ho v prostorách někdejší benzinové stanice) a pro vídeňskou zmrzlinárnu Tichy. Ve Vídni si dejte aspoň jeden kopeček punčové (objednávejte slovem Malaga) a u slovenských zmrzlinářů kombinovanou Don Corleone.

3. Hodně jsou v kurzu zmrzliny ovoněné bylinkami nebo trochu posunuté doslana. Zatímco tradice stojí na smetanových kombinacích, dneska jdou nahoru spíš čisté, jednodruhové chutě.

Dominika Pokludová, autorka DBlogu, dcera foodblogerky Petry Davidové

1. V Praze mám nejraději Crème de la crème. Mají veganské krémové zmrzliny a veganské nejsou jen sorbety.

2. Nikde jinde jsem na lepší zmrzlinu nenarazila.

3 V poslední době se hodně objevují zmrzliny bez přidaných cukrů a nebo bezlaktózové.

Kristina Lund, autorka blogu Děvče u plotny

Foodblogerka Kristina Lund, autorka blogu Děvče u plotny

1. Chutná mi pražské Angelato a brousím si zuby na Zmrzlináře.

2. V Brně chodím už jen na Božský kopeček, je to ta nejlepší zmrzlina, kterou si tam můžete dát. A také skvělé nanuky v brněnské kavárně Praha.

3. Zmrzlina se opět začíná vyrábět poctivě, z čerstvého ovoce, bez přidaných chemických složek. Vznikají netradiční příchutě, třeba ovoce v kombinaci s bylinkami nebo kořením. A pak taky veganská zmrzlina, to jsou většinou ovocné sorbety nebo „smetanové“ zmrzliny z kokosového mléka.

Dagmar Heřtová, autorka blogu Taste of Journey

Dagmar Heřtová, autorka blogu Taste of Journey

1. V Praze nejraději chodím na zmrzlinu na Újezd do Angelato. Pro mne je to jedna z nejvýraznějších moderních zmrzlináren a navíc mám ráda, když se věci dělají s opravdovou vášní a nasazením. A pokud někdo kvůli lásce ke zmrzlině opustí i svoje prosperující zaměstnání, tak je vidět, že to myslí opravdu vážně. Mají celou škálu druhů, tím myslím jak smetanové zmrzliny, tak sorbety, a především zcela neobvyklé chutě. A stále se zlepšují, nebojí se experimentovat, jsou inovativní. Když vejdete do jejich prodejny, vidíte už na první pohled odlišnost i v interiéru, kde je vše domyšlené v každém detailu. Většinou je pravidelně fronta až ven.

Dalším místem, kam chodím nejen za zmrzlinou, je japonská restaurace Katsura v Dejvicích, kde mají podle mne nejlepší zmrzlinu z matcha čaje a z černého sezamu. Zatím jsem neochutnala lepší. Asijské zmrzliny jsou vůbec fenoménem, nakonec japonská zmrzlina z matcha čaje si se svojí jemnou a tajemně nahořklou chutí získala celou Ameriku a směle pokračuje ve vlivu asijských chutí na západní gastronomii.

2. Zatím jsem mimo Prahu na opravdu výjimečnou zmrzlinu nenarazila, ale pokud vidím, že zmrzlina je opravdu čerstvá a nepřemražená, je většinou dobrá. Také se u nás rozšířily italské zmrzlinárny a tam se většinou nemůžete splést, protože Italové jsou na zmrzlinu opravdoví odborníci. Nakonec všichni perfektní zmrzlináři, ať už jsou odkudkoliv, šli nejdříve na zkušenou do Itálie.

3. Podle mého názoru je vidět příklon k méně tučným zmrzlinám, takže vévodí jogurtové zmrzliny a ovocné sorbety či ovocné zmrzliny s menším podílem smetany. Také se hodně experimentuje s chutěmi, například není výjimkou hrušková zmrzlina s parmazánem, který je opravdu ve zmrzlině cítit a výborně s hruškou chuťově ladí. Dalším trendem je hledání nových surovin a a příchutí, takže přicházejí na řadu tropická ovoce, jedlé květiny, jako třeba květy levandule, bylinky, máta, kopřiva a také tak trochu pozapomenuté naše plody, jako je černý a červený rybíz, bezinky, rebarbora.

Naposledy mně svojí velmi jemně aromatickou chutí uchvátila zmrzlina z liči s růžovou vodou a také zmrzlina gin and tonic. Tím se ukazuje, kam se zmrzliny a jejich chutě mohou ubírat.

A navíc je celkově vidět, že lidé jsou doslova zbláznění do dobrých, klasických i chuťově neobvyklých zmrzlin, takže mi připadá, že se zmrzlina začíná vézt na vlně obliby, stejně jako je tomu třeba u kávy, a to lze jen vítat.

Jakub Karda a Blanka Kardová, autoři blogu Kublanka

1. Pokud se odvážíme v horkém létě do centra, tak s jistotou vždy navštívíme jednu z poboček Angelato. Nikdy nás nezklamali a dovolujeme se sami nazvat věrnými zákazníky. To znamená, že jsme tam chodili ještě před rodičovstvím sami dva na rande.

2. V jakékoliv cukrárně. Protože děti ji mají většinou za odměnu a jejich úkol zní velmi prostě - „buďte alespoň minutku hodní“. Pokud tuto těžkou bariéru kdykoliv a kdekoliv splní, tak nám chutná jakákoliv zmrzlina mimo Prahu. Samozřejmě nemusí obsahovat chemie jako průměrná středoškolská laboratoř.

3. Trendy se různí, sami jsme již loni úspěšně publikovali a vařili recept na smrkovou zmrzlinu, ale klasické příchutě jsou již evergreeny. Pouze postupem času není klasikou pouze vanilka, jahoda a čokoláda, ale už i mango, jogurt a další příchutě, nad kterými se již nikdo nepozastavuje jako třeba před 10 lety. Můžeme zaznamenat různé zmrzliny na bázi zeleniny, od okurky až po rajčata. Přesto se držíme především klasiky a tou jsou již zmíněné jahoda, vanilka a čokoláda.