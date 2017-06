KAMBERSKÝ: Den rozhodnutí. Co s premiérem, který nedělá žádné chyby?

Jsou to skoro čtyři roky, co se Bohuslav Sobotka dostal na samý vrchol moci. Se štěstím odstavil stranickou opozici, dočasně eliminoval nebezpečného prezidenta, v koaliční smlouvě přechytračil Andreje Babiše. Jsou to skoro čtyři roky, během nichž pan Sobotka neudělal žádnou zásadní chybu, přesto je takřka na dně. Život není fér.

Pan Sobotka řeší osamoceně velkou krizi osobního života a zároveň stojí před asi nejtěžším politickým rozhodnutím. Nikdo jej nemůže z křesla předsedy strany a vlády vystrnadit – zároveň je zjevné úplně každému, že tady a teď není lídrem, jenž by mohl vrátit svou partaj do hry. Rozhodnutí musí udělat – a zjevně jej dělá – on sám. Přitom neudělal žádnou strategickou botu, nezastihl jej žádný skandál, jeho vláda má podporu, o jaké se jiným mohlo zdát, a už dnes je Sobotka nejdéle sloužícím premiérem koaliční vlády republiky. Tak proč je sám?

Klíčem k pochopení současného neúspěchu je jeho předchozí politický úspěch. Byl dobrým vůdcem opozice, která se vymezovala proti předchozí pravicové vládě. Na tom postavil kampaň a vládní úsilí: zrušíme důchodovou reformu, zrušíme zdravotní reformu, zrušíme daňovou reformu... To vše se zadařilo: jeho vláda je nadmíru úspěšná v plnění svých priorit a jeho strana – ačkoli získala pouhých 20,5 procenta – prosadila takřka všechny své páteřní priority. Tak proč je Sobotka na dně a jeho partaj v průzkumech až čtvrtá? Pokud jsme napsali, že neudělal žádnou zásadní chybu a že splnil i svůj program, řekli jsme paradoxně, i proč je dnes ne úspěšný: neudělal chybu, ale neudělal vlastně nic významného, hmatatelného. Naplnit program znamenalo zrušit reformy vlád předchozích. Ale co pozitivního provedl? Co voličům nabízí? Jaké téma si má člověk s panem Sobotkou spojit? Jaké sdělení, vizi, vzkaz nabízí voličům? Můžeme se smát heslu Andreje Babiše „všetci kradnú“, můžeme se posmívat Miroslavu Kalouskovi zabalenému v tibetské vlajce, můžeme se pochechtávat nad třetihorním bojem ODS s „neomarxisty“, ale ti všichni nabízejí voličům srozumitelný příběh a srozumitelný směr. Ale Bohuslav Sobotka? Zvýšení porodného, s nímž přišel hlavní volební manažer? Přesto nemá důvod k přílišné trpkosti. Je přetěžké dělat levicovou politiku v zemi, v níž jsou všechny levicové sliby splněné, platy rostou a nezaměstnanost takřka neexistuje. A Bohuslav Sobotka takový nový recept nenašel.