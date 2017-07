Kleště na ryby či grilovací jehla. Které pomůcky se vám budou při grilování hodit?

Pokud chcete při grilování dosáhnout co nejlepších výsledků, neobejdete se bez základního vybavení. Správné náčiní přípravu jídla zjednoduší a urychlí. Server Lidovky.cz si pro vás připravil seznam všeho, co by vám při grilování rozhodně nemělo chybět.

Mezi základní pomůcky patří kleště na grilování, kterými jde s masem (nebo s jinými potravinami) snadno manipulovat. Na trhu je velký výběr kleští z různých materiálů, mezi ty nejoblíbenější patří nerezové, dřevěné a silikonové. Existuje mnoho tvarů kleští, z nichž si každý snadno vybere ten, který mu vyhovuje nejvíc. V případě, že kleště nemáte a přesto chcete grilovat, můžete je nahradit dvěma vidličkami.



„Základními pomůckami jsou správné nože a grilovací kleště. Speciální nože na steaky mají vroubkování, aby se maso lépe krájelo. speciální příslušenství na grilování zeleniny, je to taková zapékací forma, nebo se to může grilovat klasicky na plotýnce. U Tefalu je ta výhoda, že máme speciální nepřilnavé povrchy. Ty se jednak lehce čistí, a zároveň nemusíte přidávat žádný olej, a zelenina se přesto nepřichytí. Gril i příslušenství se potom snadno čistí, buď v myčce na nádobí, nebo to jenom setřete kuchyňskými utěrkami,“ říká Dušan Holec ze společnosti Tefal.



Při práci s masem také poslouží obracečka na gril, která se vyrábí v několika velikostech. Vybírejte obracečky s ohnutým krčkem, aby obracecí plocha byla níže než rukojeť. Obracečka by měla být pevná, aby se pod tíhou masa neohýbala, a dostatečně dlouhá. Uplatní se také vidlička na maso, která má většinou dva hroty. Může být teleskopická, složená z několika vysouvacích segmentů pro úpravu délky rukojeti.



Při grilování ryb jsou potřeba kleště na ryby, někdy také nazývané jako koše na ryby. Můžete je nahradit speciálními pláty, které se umístí na rošt grilu, aby se ryba nepřichytila. Pokud zrovna nemáte žádnou z těchto vychytávek, měli byste rybu alespoň potřít olejem. Rybí maso se potom tolik nepřipéká k roštu.

K potírání olejem se používá štěteček, většinou vyrobený ze silikonu. Občas je potřeba do masa přidat více marinády, potom poslouží vstřikovač. Marináda se do něj natáhne jako do injekční stříkačky a vstříkne se do masa.

Grilovací jehla se hodí k opakovanému použití. Většinou je vyrobena z nerezové oceli a opatřena rukojetí z tepelně nevodivého materiálu. Je vhodná k vytváření nejrůznějších špízů z masa, zeleniny nebo třeba ovoce. Pokud vám jehly chybí, můžete místo nich použít dřevěné špejle.

Důležité jsou také ochranné pomůcky. Při manipulaci s masem u rozpáleného grilu byste neměli zapomenout na žáruvzdorné grilovací rukavice. Ty se silikonovým úchopem dokážou svého nositele ochránit před teplotami dosahujícími až 260°C.

Minutky jsou důležitým pomocníkem, který včas upozorní, že je maso hotové. K měření teploty uvnitř masa použijte elektrický grilovací teploměr.

Aby grilované jídlo chutnalo dobře, je nutné věnovat grilu péči. Po každém grilování nezapomeňte dobře vyčistit rošt. K odstranění velkých nečistot a zbytků jídla z roštu použijte škrabku. Na menší nečistoty budete potřebovat čistič grilovacího roštu a kartáč na rošt. Užitečný je také grilovací kartáč ve tvaru trojúhelníku. Majitelé grilů se smaltovanými mřížkami by měli dát přednost kartáčům s mosaznými štětinami,které na rozdíl od ocelových ani při opakovaném použití smalt nepoškrábou.