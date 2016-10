KOKO: Chcete hodit práci za hlavu a jít prodávat na trhy? Není to tak snadné

Trhovec, ten tvrdý chleba má! Existuje sice spousta takových příběhů ze života se šťastným koncem, ale cesta je to trnitá. Ať už chcete vyrábět vlastní marmelády, chilli omáčku nebo třeba šperky, popojíždění po trzích ani zdaleka neznamená příjemný potlach s potenciálním zákazníky za měkkého slunce babího léta. Po několika štacích si budete připadat jako stěhováci. Budete bloudit obchody s obuví a hledat boty s izolační podrážkou. Váš byt se zmenší, protože z něho uděláte sklad. Vaše auto se zašpiní ze všeho toho převážení. A vaše původní romantické představy dostanou na frak.



Pokud byste tohle všechno ale stejně chtěli riskovat a rádi byste něco vlastního nabízeli na veřejném prostoru, budete potřebovat následující:



Skládací stan, který se vám vejde do auta, ideálně s bočnicemi a také zátěžemi (oceníte s příchodem studených zimních větrů), banner pro označení stánku, „krokodýlky“ na jeho uchycení, skládací pult (auto je nacpané už teď k prasknutí), na něj slušivý ubrus, kasičku se zásobou peněz na vracení, nabídkovou tabuli, fix, náhradní fix, výdejové doklady, výpis z rejstříku nebo kopii živnosťáku a spoustu věcí, které se zdají nepotřebné, ale beztak zjistíte, že se bez nich neobejdete, ať prodáváte cokoli: gafa (megalepící páska), nůžky, nůž, lahev s vodou, tužka, papír, nabitý mobil, papírové utěrky, pláštěnka a pro jistotu ještě jedna gafa. Věřte mi.

Veronika KOKO Kokešová Foodblogerka a moderátorka pražského rádia Expres FM Veronika Kokešová se na půl roku vzdala psaní o jídle i kulinářských pořadů pro internetovou televizi Stream.cz, aby se zasoustředila na vlastní byznys. Celá věc je ale stále spojena s jídlem a natáčením videí. Začíná to horkými vývary do kelímku, pokračuje zavařovanými ve sklenicích a z nich nabízí originální street-foodové verze tradičních českých pokrmů, které prodává na trzích a festivalech. Příběh se odehrává v reálném čase, takže můžete vše i na nahlášených místech ochutnat a převzít osobně z jejích rukou.

Vlastní zkušenosti mám s prodejem pochutin na nejfrekventovanějších trzích v Praze - zde vedou ty sobotní na Náplavce a také na Kulaťáku. Kámen úrazu spočívá už jen v tom se tam dostat. Potřebujete sortiment, který přeci jen zaujme nejen zákazníky, ale v prvopočátku organizátory. Pokud se prokoušete přes tyhle námluvy, je jasné, že je nutné si zjistit (hlavně v případě jídla), jakým způsobem jste povinni svůj produkt na místě skladovat (nějaké fresh boxy nebo chladící vitríny bývají nutností). Pro skladování je nadcházející období určitě vhodnější, nicméně stavět stan a hodiny stát na místě v mrazu není zas vhodné pro vaši imunitu. A jak jednou nastydnete, táhne se to s vámi pak celou zimu. Takže sněhule, dvoje ponožky, šála, rukavice, teplá tmavá bunda, čepice, kamaše, podvlíkačky a výhřevné bombarďáky nutností. Tady jde móda stranou. Nechcete být sexy. Chcete přežít.



Trhů a festivalů s nejrůznějším zaměřením existuje dnes naštěstí celá řada. Na Náplavku návštěvníci chodí často na sobotní bruch a kávu, na Kulaťáku spíš nakupují pro domácí vaření. Zajímá-li vás móda, stavte se zas na Dyzajn Marketu. Jinak organizátoři akcí mimo Prahu nebývají tak vybíraví, spíše jsou rádi, že spektrum nabídky rozšíříte, nájmy bývají také příznivější - ovšem kvůli menší návštěvnosti na druhou stranu. Asi se ptáte, co čekat konkrétně v oblasti ceny nájmů.

Pokud jde o pražské oblíbené trhy, nájemné se pohybuje podle velikosti stanu (prodejního místa) a spotřeby elektřiny někde kolem dvou tisíc korun (trhy trvají cca 6 hodin). Účast na dvoudenním gastrofestivalu vás vyjde ale i o řád výš, a co se týče těch nejznámějších, tam za stánek můžete zaplatit i dvacet tisíc korun. Pokud tedy chcete vyrazit s vlastní kůží na trh, vezměte nejdřív v teple domova kalkulačku do ruky a zvažte, kolik váš produkt stojí v nákladech, za kolik ho můžete prodávat a zda se do toho jste schopni opřít tak, abyste místo v kanceláři za své jisté peníze vlastnoručně nevyráběli a neprodávali za čtyřicet korun na hodinu.