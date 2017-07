Lilkový předkrm lahodných chutí s cuketou a rajčaty. To je sicilská caponata

Sicílie jako největší ostrov Středomoří přináší skvělou kuchyni, založenou především na rybách a zelenině. Rybí polévky, dušené zeleninové pokrmy a saláty se tady objevují v nekonečných variantách a formách.

Stejně jako v sousední Kalábrii, která leží ve špičce pověstné italské boty vzdálené od Sicílie na nejužším místě jen 1,5 km, zde milují lilky a připravují je v nekončících obměnách; Kalábrie je totiž mimo jiné největším producentem lilků v Itálii. Možná také proto je tradiční sicilskou pochoutkou caponata, lilkový překrm s rajčaty v lahodné sladko kyselé omáčce s kapary a olivami. A varianty caponaty mohou být také nekonečné.

Caponata - předkrm neuvěřitelných chutí

Tajemství caponaty je ve dvou věcech: v chuti, která je sladko až pikantně kyselá a struktuře opečené a lehce podušené zeleniny. Servíruje se jako předkrm s toastovaným chlebem či jako příloha třeba k masům, vegetariánům určitě postačí jako hlavní chod třeba s těstovinami. Můžete ji konzumovat teplou, mírně vlažnou anebo osvěžující studenou s ještě výraznějšími chutěmi po rozležení.

Lilek, cuketa, rajčata, olivy a kapary

Úžasná chuť caponaty je docílena jednak kombinací lilku s rajčaty, popřípadě jiné zeleniny a pak také přidáním pikantních kaparů a naložených oliv. Do pravé sicilské caponaty patří také řapíkatý celer, piniové oříšky a rozinky, které dodají sladší chuti, což je recept pro opravdové znalce sicilské kuchyně. Variace caponaty jsou opravdu různorodé, zejména co se týče bylinek a koření. Struktura caponaty by měla být taková, aby bylo možno rozpoznat ještě jednotlivé kusy zeleniny, tedy mírně podušené a měkké (nikoliv však rozvařené), koupající se v lahodném sósu.



Sicilská zelenina jak antipasto

Sicilskou zeleninu jak caponatu doma nazýváme, připravuji se železnou pravidelností podle receptu mé první italské kuchařské knihy, která je už někde dávno zapomenuta. Recept ale mám pod kůží a množství ani druhy zeleniny již moc neměním, protože toto je pro mne ta pravá chuť sicilské caponaty.

Caponata je sice především lilek a rajčata, ale já k nim přidávám cuketu, která si s lilkem i rajčaty velmi dobře rozumí, přímo je to konspirace chutí. Pro lepší chuť sósu přidávám ještě lžíci rajského protlaku a tajemství úspěchu je také ve velmi kvalitním vinném octě z červených hroznů. Neměla by však převyšovat žádná chuť, ani česneku či cibule nebo příliš nakyslá chuť octa. Jde o vyladění posledních chutí, kdy je nutné přidat trošku cukru, mořskou sůl a čerstvě namletý barevný pepř.

Výběr bylinek je nepřeberný, bazalka, máta, čerstvé oregano, hladkolistá petržel, ty se postarají o závěrečné osvěžení.

Výhodou je, že caponata je hotová za chvilku, lze ji dobře použít nejen jako překrm, ale i jako hlavní jídlo či jen přílohu třeba ke grilovanému masu. Vydrží v ledničce pár dní a studená je také velmi osvěžující. Pravá chuť Sicílie!

Caponata z lilků, cuket a rajčat

1 středně velký lilek



1 středně velká cuketa



12 středně velkých rajčat



4 lžíce olivového oleje + 1 na opečení baget



4 jarní cibulky



5 stroužků česneku, nejlépe z nové úrody



1/2 skleničky naložených kaparů, asi 40g



1/2 sklenice odpeckovaných oliv plněných paprikou asi 70g



3 lžíce rajského protlaku



3 lžíce vinného octa



3 lžičky cukru



2-3 lžičky vločkové mořské soli



čerstvě namletý pepř



1/2 lžičky sušeného oregana



čerstvá bazalka a lístky máty a oregana



bageta, ciabatta nebo tmavý kváskový chléb



Nejdříve si nakrájíme zeleninu. Omyjeme lilek a cuketu, odkrojíme stopku, rozkrojíme podélně a pak dále krájíme na větší kostky. Česnek oloupeme a nakrájíme na plátky a cibulku na kostičky i s částí zelené natě a střední rajčata na čtvrtky a na osminky. Na hlubší a větší pánvi rozehřejme olej, přidáme lilek a osmažíme do zlatova. Přidáme cuketu a dále smažíme asi 5 minut. Přidáme sušené oregano, česnek, cibuli a rajčata a dále za občasného jemného míchání podusíme asi 10 minut nebo dokud lilky nejsou měkké.

Přidáme 2 lžíce rajského protlaku, cukr a ocet a vše zamícháme a dále jen krátce podusíme, dokud se ocet mírně nevypaří. Ochutíme solí a pepřem a ozdobíme bylinkami. Na jiné pánvi na olivovém oleji opečeme plátky bagety, ciabatty nebo chleba a podáváme s caponatou. Lze servírovat i jak předkrm či přílohu k masu anebo jen zamíchat teplou do právě uvařených těstovin.