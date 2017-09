Američané musí utéct před hurikánem. Miami nařídilo kvůli Irmě povinnou evakuaci

Upozornění MInisterstva zahraničních věcí ČR V souvislosti s hurikánem Irma, který se přibližuje přes karibské ostrovy směrem k jižní části Floridy, MZV důrazně nedoporučuje cesty do Karibiku a na Floridu (zejména do její jižní části).

Všem, kdo plánují cestu do těchto oblastí, nebo se v této lokalitě již nacházejí, doporučujeme důsledně sledovat internetové stránky Národního centra pro hurikány (National Hurricane Center, NHC) http://www.nhc.noaa.gov/.