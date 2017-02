Napravený vrah? Po propuštění zabil dalších 11 žen, v Praze uškrtil prodavačku

Sérioví vrazi Server Lidovky.cz vám od ledna každé pondělí přináší nový seriál - příběhy největších sériových vrahů světa. Sériovým vrahem je člověk, který zabije několik lidí v delším časovém období. Vrah, který zabije velké množství lidí najednou - například Nor Anders Behring Breivik, se nazývá masovým vrahem. Všechny příběhy najdete na www.lidovky.cz/vrazi.



Babí léto v Praze, 14. září 1990. Teplé počasí se ještě úplně nevzdalo, spousta lidí v hlavním městě večer vyrazila za zábavou. Jsou mezi i dva, které nakonec osud či náhoda svede dohromady.



Jack Unterweger v té době pracoval jako novinář na volné noze, jenž psal články z prostředí prostituce a zločinu pro různé časopisy, či točil reportáže pro televizi ORF. Zpovídal lidi s kriminální minulosti, sám byl na svobodě ani ne čtyři měsíce.



Zpověď na „Hlaváku“ za stokorunu

„S mikrofonem v ruce kontaktoval a stokorunovou bankovkou odměňoval za epizodní vystoupení zdejší prostitutky, jejich pasáky, různé lidi z podsvětí, včetně nedávno amnestovaných kriminálníků. Bezdomovců nebylo v pověstném Sherwoodu tenkrát ještě tolik,“ popsal Viktorín Šulc v knize Démon v mém srdci.

Unterweger si s najatou tlumočnicí na začátku noci užíval krásy Prahy, procházeli se uličkami Starého města. V půl dvanácté v noci se rozešli a Jack se vydal ke svému luxusnímu BMW, které měl zaparkované u Národního divadla.

Devětadvacetiletá prodavačka a příležitostná prostitutka Blanka Bočková onoho večera vyrazila za zábavou se svým přítelem. během noci se s ním ale pohádala, proto se domů před půlnocí vydala sama. V ulici V Jámě u Václavského náměstí se pak potkala s charismatickým Rakušanem...

Blanka Bočková, první oběť „napraveného“ vraha.

Občanský průkaz vylovil rybář z Vltavy

O den později, v sobotu 15. září 1990, našel mladík v korytě břežanského potoka na okraji Prahy tělo ženy, která na sobě měla jen silikonové punčochy. Její tělo částečně vyčnívalo z potoka, pachatel se je snažil zaházet větvemi. Přivolaní kriminalisté našli na těle několik bodných ran, příčinou smrti bylo ale uškrcení.



Totožnost neznámé ženy se policisté dozvěděli o několik hodin později, když rybář z Vltavy v centru Prahy vylovil občanský průkaz vystavený na jméno Blanka Bočková. Středočeská mordparta rozjela rozsáhlé pátrání, které však k ničemu nevedlo...

Tělo Blanky Bočkové v Břežanském potoce.

Vražda osmnáctileté Němky

Johann Unterweger, který si nechal říkat Jack, byl „dítětem“ následků druhé světové války. Narodil se v roce 1950 v Judenburgu rakouské matce a americkému otci - neznámému vojákovi. Podle některých zdrojů se v té době jeho matka živila prostitucí a otěhotněla s oním vojákem náhodou.



Malý Jack vyrůstal u dědečka a jeho ženy a také v dětských domovech. Už od mládí měl potíže se zákonem - kradl, později začal napadat ženy. Žádnou školu nedokončil, zkoušel se živit různě, ale nic ho nebavilo. Od svých 16 let končíval pravidelně ve vězení na desítky měsíců, nejčastěji za sexuálně motivované útoky.

V roce 1974 zaútočil čtyřiadvacetiletý mladík poblíž hesenského Herbornu na osmnáctiletou Němku Margaret Schäferovou a mlátil ji ocelovým prutem. Unterweger ji nakonec uškrtil její vlastní podprsenkou. Spravedlnost ho dostihla o dva roky později, od soudu odešel s doživotním trestem. „Nebyla to sexuální vražda, nechtěl jsem ji znásilnit. Bál jsem se, že mě udá kvůli krádeži 126 marek,“ vysvětloval Rakušan.



Ve vězení začala jeho „proměna“. Dodělal střední školu, začal psát povídky, básně, hry a napsal mimo jiné i knihu o sobě. Nechyběl v ní ani popis vraždy osmnáctileté Margaret. „Kdo vidí v knize touhu po ospravedlnění, ten mě nepochopil. Já jen píšu o své vině,“ vysvětloval novinářům.



Jeho díla se stala v Rakousku známými, v roce 1985 se na veřejnost dostala petice za jeho propuštění. Podle jeho fanoušků se Unterweger kompletně změnil, byl dáván za příklad napraveného vraha. Rakouský prezident Rudolf Kirchschläger odmítl podlehnout tlaku a milost neudělil - jako důvod uvedl fakt, že podle soudu si má Unterweger odsedět nejméně 15 let.



Kampaň za osvobození pokračovala i v dalších letech, zapojili se politici i „vídeňská kavárna“. Podpořili ji nakonec i vězeňští psychiatři. 23. května 1990, po necelých 15 letech za mřížemi, byl Unterweger propuštěn. Čtyřicetiletý pohledný blonďák se stal v Rakousku hvězdou. Toužily po něm ženy, on ale nejraději potajnu vyhledával prostitutky.

Stejný modus operandi

Některé z nich se už však z „kšeftu“ nevrátily. Vražedné šílenství začalo v Praze, mezi lednem 1991 až dubnem 1992 našla pak rakouská policie na různých místech sedm uškrcených prostitutek. „Hlavní znaky, tedy nález mrtvoly v přírodě, především v lesním porostu, povrchové překrytí těla zeminou, listím nebo větvemi, způsob usmrcení, volba obětí, vysvlečení mrtvoly, její poloha, užití a umístění škrtidla, neexistence zohavení nebo kouskování těla,“ citoval Šulc kriminalistické experty.

Rakousko nemělo se sériovými vrahy zkušenosti. I to zřejmě přispělo k tomu, že policie sice začala mluvit o jednom pachateli sedmi vražd, ale neměla se čeho chytit. „Neexistovala žádná stopa. Všechny končily v mlze. Neměli jsme ani jednoho vážného podezřelého,“ řekl v dokumentu stanice CBS o Unterwegerovi jeden z hlavních vyšetřovatelů Ernst Geiger.



V roce 1991 byl Unterweger najat, aby napsal sérii článků o rozdílu mezi evropskou a americkou prostitucí. Vydal se proto do Los Angeles, kde na textech spolupracoval i s policií, jezdil s nimi dokonce do vykřičených čtvrtí.

Jack Unterweger po propuštění z vězení v květnu 1990.

Policisté však netušili, že vozí sériového vraha. V Evropě zabil za posledních 10 měsíců nejméně 7 žen. Prostitutky začaly umírat i v Los Angeles. Unterweger tam zabil tři ženy mezi 20. červnem - 14. červencem 1991.



Detektiv v penzi poslal tip

Několik měsíců předtím ve Vídni jistý vysloužilý detektiv v penzi rozjel svoje vlastní vyšetřování vraha prodejných žen. Svým kolegům na kriminálce pak poslal tip: jméno jeho podezřelého bylo Jack Unterweger. Sériový vrah totiž způsobem zabíjení nápadně připomínal vraždu Margaret Schäferové z roku 1974.

„Když jsme začali vyšetřování, bylo to těžké, protože Unterweger měl přátele ve všech médiích,“ popsal policejní psycholog Tom Muller. „Novináři nebyli ochotni připustit, že by byl Ünterweger opět zločincem.“ 22. října si ho kriminalisté pozvali do Vídně poprvé na výslech. V té době ho podezřívali z osmi vražd v Evropě, další oběť přibyla v Rakousku. Neměli ale proti němu žádné přímé důkazy. Po rozmluvě ho museli propustit.



Shannon Exleyová (vlevo) a Irene Rodriguezová, dvě z obětí.

Rozjelo se ještě detailnější vyšetřování. Policisté našli BMW, kterým Unterweger ze začátku jezdil. To sice několik měsíců předtím skončilo na vrakovišti, ale před sešrotováním z něj vymontovali sedačky. Kriminalističtí technici našli pod opěrkou hlavy spolujezdce tři vlasy. Rakouská policie se rozhodla vyzkoušet novinku: analýzu DNA. Požádali o pomoc univerzitu v Bernu. Ta po zkoumání určila, že u jednoho z vlasů je možné podle DNA určit identitu. Patřil Češce Blance Bočkové.

Pomohla americká ambasáda

Vyšetřovatel Geiger začal vyslýchat prostitutky. Spousta z nich Unterwegera znala jako zákazníka, který má rád, když může dívky spoutat. Jedna z nich si vzpomněla, že si domlouval sex s její kolegyní, jednou ze zavražděných. Tohle už stačilo k povolení k domovní prohlídce. Když policie vpadla do Unterwegerova bytu, byl pryč.



Pak se Geiger a kolegové rozhodli pro nezvyklý krok. Vydali se na americkou ambasádou, kde vyhledali agentku FBI sloužící ve Vídni. Ta jim pomohla zprostředkovat odborníky na sériové vrahy. Rakouští vyšetřovatelé se domluvili, že se na začátku roku 1992 vydají na „poradu“ do USA. Krátce předtím, než odletěli, jim zavolal detektiv z Los Angeles. Řekl jim, že minulé léto u nich někdo zavraždil tři ženy podobným způsobem jako rakouský sériový vrah.

Když policisté obou států porovnali své důkazy, došli k závěru, že pátrají po stejném vrahovi. A že tím vrahem je pravděpodobně Jack Unterweger. Vydali na něj mezinárodní zatykač. FBI ho dopadla 27. února 1992 v Miami na Floridě.



Dvacátého dubna 1994 začal v Rakousku „proces století“ s jedenáctinásobným vrahem. Zprávy ze soudu ve Štýrském Hradci přinášely denně všechny rakouské deníky. 29. června byl Unterweger uznán vinným z devíti vražd, především na základě nepřímých důkazů, a odsouzen na doživotí bez možnosti propuštění. Dvě vraždy se soudu prokázat nepodařilo.

Johann Unterweger ale po rozsudku nestrávil za mřížemi ani jednu noc. Ve vězení v Štýrském Hradci se během noci oběsil. Kriminalisté se domnívají, že počet jeho obětí je nejméně 12.



O Unterwegerovi bylo natočeno několik filmů, v roce 2011 si v hudebním „kriminálním melodramu“ Pekelná komedie zahrál rakouského vraha hollywoodský herec John Malkovich. Představení bylo mimo jiné k vidění na Pražském jaru.