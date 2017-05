Porcelán se opět stává luxusním materiálem, říká designérka

Lidovky.cz: Jak se zrodil nápad na vytvoření skupiny Nalejto?

Nápad vznikl před dvěma lety. Já jsem byla tou dobou čerstvou absolventkou keramiky na ZČU v Plzni a nastoupila jsem tam jako asistentka. A jelikož jsem se bála, abych se náhodou nenudila, rozhodla jsem se oslovit pár studentů našeho ateliéru, jestli by do toho chtěli jít. První akce, na kterou jsme se připravovali, byl Prague Design Week a my měly zhruba měsíc na to, abychom vymyslely název a koncept naší značky.

Lidovky.cz: Soustředíte se zejména na práci s porcelánem. Mám dojem, že ten je u dnešní mladé generace vnímán poněkud „oldschoolově“. Čím vám učaroval a proč pracujete nejraději s ním?

Rozhodně si nemyslím, že by porcelán byl oldschoolový materiál. Je pravdou, že mohl být trošičku opomíjený, ale myslím, že teď a v blízké budoucnosti se to změní. Začíná se více oceňovat ruční autorská výroba a porcelán se zase stává luxusním vyhledávaným zbožím. Porcelán je velice ušlechtilý materiál a vyžaduje, aby se s ním tak i jednalo. Pakliže chcete, aby byl váš výsledný produkt perfektní, musíte pracovat velice precizně již od začátku. To znamená přizpůsobit samotný navrhnutý tvar technologickému procesu a zákonitostem. Ať už to je pravidlo rovných ploch a ostrých hran, nebo jeho pověstná tvarová paměť. Následuje tvorba modelu a sádrové formy. Tato práce musí být znovu odvedena s největší pečlivostí. Samotné lití porcelánu vyžaduje, mimo jiné, také spoustu času a trpělivosti. A než výrobek konečně spatří světlo světa, musí projít zpravidla dvěma výpaly. Až po této dlouhé cestě zjistíme, jestli jsme všechno udělali dobře. Mnohdy se stane, že najdeme chybu, která se mohla stát již u výroby modelu a jedeme nanovo. A právě asi to, že na každém jednotlivém výrobku se odráží, jak kvalitně jsme celý proces odvedli, je to, co nás baví .

Markéta Kalivodová Momentálně pracuje jako asistentka v ateliéru keramiky na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Zabývá se kombinací materiálů a ráda experimentuje s technologiemi. Kromě samostatné tvorby je členkou keramické skupiny NALEJTO – ceramic design a designového studia VOBOUCH. Za značkou NALEJTO ceramic design stojí společně s Markétou další skupina designérek porcelánu: Mária Kobelová, Lenka Širůčková, Lucie Vostalová a Lenka Záhorková. Ty dala dohromady nejen láska k porcelánu, ale i ateliér keramiky na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara na ZČU v Plzni. Samy navrhují i vlastnoručně realizují především užitkový porcelán – čajové sety, mísy, vázy, ale i volné objekty, šperky, hračky nebo svítidla. V tvorbě hledají správnou bilanci mezi estetikou a funkčností, ale nebojí se ani experimentovat.



Lidovky.cz: Za značkou vás stojí celkem pět. Jaký je proces vaší tvorby? Pracujete společně nebo každá zcela individuálně?

Zpočátku jsme fungovaly tak, že jsme každá vystavovala svoje práce a to převážně ty školní. Pak to už nebyly věci školní, ale pořád solitéry každé z nás. U posledních projektů už se snažíme vystupovat více jako studio a spolupracovat, komunikovat spolu a kolekce nebo výrobky vymýšlet společně.

Lidovky.cz: Inspirujete a učíte se tedy spíše jedna od druhé?

Určitě, bez toho to nejde. Ať už chceme nebo nechceme, o projektech, na kterých zrovna pracujeme, se stejně vždycky začneme bavit, i když se nejedná o společný projekt. Každá z nás vnímá jiné věci a na základě toho si dokážeme poradit a inspirovat se navzájem.

Lidovky.cz: Vyrábíte nejen čajové sety, mísy, vázy, ale i hračky nebo třeba svítidla. Záběr máte tedy opravdu široký. Co baví nejvíce vás?

Mě baví každou chvilku něco jiného, ráda experimentuji. Často hledám inspiraci v historii jak našeho oboru, tak i skla. Baví mě přicházet na to, jak moc jsou si tyto materiály podobné. Snažím se hledat a kombinovat technologie výroby i dekorace.

Lidovky.cz: Z portfolia Nalejto mne zaujal mimo jiné minimalistický elegantní stolní fotbálek a kolekce porcelánových hráčů. Ten jste vytvářely přímo pro Designblok 2016. Prozradíte jeho myšlenku?

Máte pravdu, fotbálek jsme vytvořily přímo pro Designblok 2016. A byl to náš první společný projekt. Fotbálek mapuje českou designovou scénu. Vybraly jsme osobnosti, kterých si vážíme a obdivujeme je pro to, co v designu už dokázali. To, že jsou figurky porcelánové, má také svůj důvod. Jednak je to určitá známka luxusu, dále pak také ukázka toho, že porcelán není jen křehká věc, ze které se dají dělat jen hrnečky. S porcelánovými figurkami si návštěvníci mohli bez problému zahrát, aniž by se museli obávat, že při každém výstřelu na bránu se fotbalista rozpadne. Zároveň si sami mohli sestavit svůj vysněný tým designérů.

Lidovky.cz: Líbí se mi, že pořádáte také workshopy jako doprovodné aktivity právě k designový přehlídkám. Jak workshopy probíhají, co si na nich mohou lidé vyzkoušet?

V současnosti máme dvě varianty. U té první si návštěvník vyzkouší sám odlít porcelánovou věc – hrneček, mističku nebo třeba brož a následně ji pak odekoruje kobaltovou barvou. My pak výrobky naglazujeme a vypálíme a na předem smluveném místě, většinou v nějaké galerii nebo kavárně, se výrobky vrátí ke svým autorům. Druhou variantou je dekorace již vypáleného porcelánového zboží pomocí sítotiskových obtisků. Účastníci workshopu si mohou poslechnout přednášku, jak se výrobek, který drží v ruce, vlastně vyrobil a pak už je jen na jejich fantazii, jak si ho odekorují. Pak už dobře známý výpal a návrat k autorovi.

Lidovky.cz: Mezi vaši alternativnější tvorbu můžeme určitě zařadit kolekci Danger, porcelánové náboje, které slouží jako schránka na tajemství. Na nábojích je vyobrazena například Marge Simpsonová, ale i Krteček. Jak tato kolekce vznikla?

Kolekce Danger byla moje školní práce na téma konec světa. Jelikož já nad takovými věcmi nerada přemýšlím, tak jsem si doplnila zadání „Konec světa nebude, udělejte si ho sami“. A vyrobila jsem porcelánové obaly na náboje. Člověk tedy muže mít ten svůj konec světa stále u sebe a udělat si ho, kdy bude chtít. A tomu pak taky odpovídá dekorace. Jak říkáte od Marge pro fandu Simpsonových po Krtečka pro děti. Dál kytičky pro holčičky a Bubba Gum pro fandy Forresta Gumpa, až po fotku mého táty. Byla to tedy jen taková sranda. Do náboje si ale člověk může dát v podstatě cokoli, co se do něj vejde. Ať už je to tajné psaní nebo fotka.

Lidovky.cz: Působíte nyní jako odborná asistentka oboru sochařství na Fakultě a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Co si pod tím můžeme představit? Jaká je náplň vaší práce?

Moje náplň práce je vcelku jednoduchá. Jelikož si téměř všechny produkty vyrábí studenti v našem ateliéru, tak já jsem tam od toho, abych jim s tím pomáhala. Když někdo přijde například s návrhem hrnečku a neví jak na to, já mu pomůžu a ukážu, jak udělat správně sádrový model, následně pak formu a další postupy, které jsou zapotřebí, aby se daný hrnek vyrobil a dal prezentovat.

Lidovky.cz: Na čem aktuálně pracujete a můžeme vás někde potkat naživo?

Aktuálně připravujeme novou společnou kolekci, kterou bychom chtěly představit v rámci Designbloku 2017. Pak nás také čekají i menší workshopy a zrovna teď bude náš porcelán k vidění i zakoupení na LEMARKETU v galerii Mánes.