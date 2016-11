Prahu v současné době trápí nedostatek míst na P+R - parkovišť je nyní asi dvacet hlavně v blízkosti nádraží a stanic metra s kapacitou asi 3000 míst.



Konkrétní místo Praha 5 vybrala jako nejvhodnější ze sedmi zvažovaných, uvedl radní pro dopravu Tomáš Homola (DJK).

Investorem stavby by pravděpodobně měla být Praha 5, na kolik ale stavba vyjde, zatím není jasné. Ve hře je ale podle starosty Radka Klímy (TOP 09) také možnost, že by stavbu zaplatilo hlavní město. Radnice k výstavbě ale potřebuje, aby jí magistrát převedl dotčené pozemky do správy. Výběrové řízení na dodavatele projektu vypíše Praha 5 do dvou týdnů.

Klíma již dříve řekl, že radnice má vytipováno několik míst, kde by P+R mohla stát. Mezi nimi byl například Barrandov, Motol či okolí Strakonické.

Prahu 5 trápí nedostatek parkovacích míst zejména kvůli mimopražským řidičům, kteří zde parkují. Na části území Prahy 5 proto začaly letos platit parkovací zóny. Na to si stěžovalo zejména vedení Středočeského kraje. Kvůli zónám na Praze 5 a 6 podalo rovněž několik desítek lidí na Prahu žalobu.

Magistrát na konci letošního října oznámil, že zamýšlí výstavbu záchytných parkovišť P+R na území Prahy 5, 6 a 13. Radní tak schválili vytvoření pracovní skupiny, která má vybrat vhodné pozemky pro výstavbu. Praha má nyní vytipováno 18 lokalit po celém městě, kde by mohla vzniknout parkoviště P+R. Seznam vypracoval Institut plánování a rozvoje. Ne všechny pozemky ale patří Praze.

Parkoviště P+R jsou zahrnuta do systému Pražské integrované dopravy. Primárně jsou určena pro mimopražské řidiče, kteří na nich nechají automobil a dále do centra Prahy jedou MHD. Nejvytíženější parkoviště jsou na metru C, třeba na Chodově nebo v Letňanech. Nejméně používané parkoviště P+R je v Běchovicích.