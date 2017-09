Připravte si pomalu pečenou krkovici s hříbky a jedlovým olejem, podle šéfkuchaře

Máte chuť na něco českou klasiku? Vyzkoušejte recept šéfkuchaře Petra Šmrhy z restaurace Hotelu Unic na pomalu pečenou krkovici s kroupami, hříbky a jedlovým olejem.

Pomalu pečená krkovice, kroupy, hříbky a jedlový olej

1kg kančí krkovice



100g mrkve



100g celeru



100g petržele



300g krup



350g hříbků



100g šalotky



2 stroužky česneku



černý pepř



jalovec



bobkový list



nové koření



3 dcl oleje



150g másla



2 dcl



sůl



Pomalu pečená krkovice

Maso pečlivě omyjte a osušte, svažte kuchyňskou nití, osolte a opepřete. Troubu rozehřejte na 130 C. V pekáči rozehřejte 1/3 másla s olejem a maso zprudka opečte ze všech stran. Maso vyjměte a do výpeku přidejte na kostky nakrájenou kořenovou zeleninu, divoké koření. Dobře orestujte a podlijte asi 1 dl vody.

Do základu vložte zpět maso, přiklopte a pečte asi 1,5 hodiny. Po upečení vyjměte maso, pekáč odstavte, podlijte a uvolněte výpek ode dna. Výpek provařte, přeceďte přes jemné sítko a zredukujte do konzistence omáčky, Podle potřeby dochuťte solí a nakonec do omáčky zašlehejte prochladlé máslo pro zjemnění.

Kroupy

V hrnci rozehřejte olej s máslem, přidejte na klínky nakrájenou šalotku, hřiby, osolte, opepřete a orestujte do zlatova. Hříbky a šalotku vyjměte a dejte stranou. Do hrnce přidejte drobně nakrájenou šalotku, nožem rozmáčklý stroužek česneku. Vše orestujte, česnek vyjměte, přidejte proprané kroupy, bobkový list, osolte, podlijte vývarem a vařte do měkka. Do uvařených krup přidejte zbytek másla a podle potřeby osolte.

Jedlový olej

Olej zahřejte v rendlíku na 80 C. Vložte dobře proprané jedlové jehličí, pár kuliček rozdrceného jalovce. Nechte vychladit, přelejte i s jehličím do čisté nádoby, zakryjte a uložte na chladné místo na minimálně jeden týden.