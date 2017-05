Krizi vyvolává Sobotka, měl se k tomu postavit chlapsky, říká poslankyně Benešová

Lidovky.cz: Proč přesně s rozhodnutím premiéra Bohuslava Sobotky nesouhlasíte?

Nemyslím si, že to je rozumné řešení pár měsíců před volbami. Je to spíše zbavení se odpovědnosti a její přesunutí na bedra prezidenta Miloše Zemana.

Lidovky.cz: Jak se měl premiér zachovat?

Měl se k tomu postavit chlapsky. Už delší dobu tuhle krizi vyvolává. Pokud má zprávy, o kterých my nevíme, i to je možné, měl konat a odvolat ho, pokud je to nepřekonatelný odpor s Andrejem Babišem ve vládě být. A měl to dostatečně lidem zdůvodnit.

Marie Benešová (69) Od července 2013 do ledna 2014 byla ministryní spravedlnosti ve vládě Jiřího Rusnoka. Od října 2013 zastává post poslankyně za ČSSD. V nadcházejících parlamentních volbách už kandidovat nebude, chce odejít z politiky. Vadí jí současné vedení sociální demokracie včetně předsedy strany a premiéra Bohuslava Sobotky. Ostře jej kritizovala i v dubnovém rozhovoru pro LN.

Lidovky.cz: Podle vás tuhle vyvolal tuhle situaci předseda vlády?

Ano, protože se do Andreje Babiše bez důkazů naváží. Pro mě žádné důkazy nejsou, dokud tady není pravomocné rozhodnutí soudu. Že je Babiš vyšetřován a jsou tam zkoumání ze strany finanční kontroly OLAFu (Evropský úřad pro boj proti podvodům – pozn. red.), nic neznamená. OLAF to nikdy neřeší, pouze dá zprávu a vyřešit vše musí daná země, kde se to stalo. Já spolupráci s OLAFem iniciovala, tak o tom něco vím. Pro mě nejde o relevantní důkazy, které by umožňovaly ministra napadat, jak se stalo.

Lidovky.cz: Považujete tak celou situaci za uměle vyvolaný spor panem premiérem?

Nejenom panem premiérem, přidávají se tam i lidovci. Jestli se dohodli na nějaké jiné spolupráci bez jednoho koaličního partnera, tak by bylo taky férové říct to na rovinu. Na mě vše dělalo dojem, že se blíží k menšinové vládě s podporou Miroslava Kalouska. Tak jsem to četla jako poslanec. Jak jsem si ale všimla, dneska je to překvapivé i pro Kalouska.

Lidovky.cz: Myslíte si, že jiná spolupráce, o níž mluvíte, je v současnosti reálná? Jaký scénář je podle vás nejpravděpodobnější?

To nevím. Nejsem znalec politiky, spíš znalec života. Řekla bych, že to je nečekaný až unáhlený krok, spíš křeč. Takhle to vidím já, možná je to špatně.

Lidovky.cz: Může tento krok sociální demokracii před nadcházejícími volbami ublížit?

Podívejte, jak padají preference, té už snad nemůže ublížit nic. To už bude jen poslední tečka.

Lidovky.cz: Jste i vzhledem k této situaci ráda, že po tomto volebním období v politice končíte?

Docela ráda se vrhnu do normálního života, protože už je to dost k nekoukání. To jsou takové nepochopitelné kroky. Zažila jsem velikány v politice, jako byl Pavel Rychetský a Otakar Motejl. Byla jsem zvyklá na nějakou úroveň, slovo, které se drželo. A teď jsou to jen podrazy.