Smlouva k ruskému kolu u Vltavy? Ušitá horkou jehlou a na míru jedné společnosti, říká opozice

Praha 5 podepsala na začátku srpna smlouvu k výstavbě obřího vyhlídkového kola na pražské smíchovské náplavce. „Ruské“ kolo, jak mu mnozí k nelibosti autorů projektů přezdívají, stále budí kontroverzní reakce.

Hlasitá kritika nyní zaznívá i od zastupitele Lukáš Budína ze Strany zelených. Tomu vadí především smlouva, která je podle něj nevýhodná. Podle osmistránkového dokumentu se počítá s měsíčním pronájmem za pozemek v páté městské části 56 500 korun. Ten by měla firma Timsbury Capital podnikatele Jiřího Havrdy platit od ledna 2017 do roku 2026 s možností prodloužení o deset let. Celková investice se dotýká částky až 200 milionů korun.

„Praha 5 zde vystupuje jako štědrý donátor společnosti, za kterou nevíme, kdo přesně stojí a která byla zvolena v prazvláštním výběrovém řízení za účasti jedné společnosti, která shodnou náhod vyhrála,“ píše ve vyjádření opoziční zastupitel Budín. „Smlouva byla šita horkou jehlou na míru jedné soukromé společnosti,“ informuje dále za Zelené.

Podle nich tato skutečnost jen podtrhuje nevýhodné právní a ekonomické podmínky projektu vyhlídkového kola pro Prahu 5, které mohou mít dopad na nadcházejících dvacet let.



Server Lidovky.cz pořádal o vyjádření i Jiřího Havrdu, ten ovšem na kritiku ze Strany zelených reagovat odmítl. „Toto je čistě politická otázka, ke které se jako investor nemíním vyjadřovat,“ napsal.

Odpor památkářů i primátorky

Zdali se ale kolo na pražském Smíchově skutečně postaví, stále není jisté. Investor totiž musí ještě získat potřebná povolení pro výstavbu od různých institucí včetně památkářů. U nich ale projekt Prague Wheel nemá dostatečnou podporu.



“V případě, že se bude skutečně jednat o šedesát metrů vysoké kolo, které převyšuje okolní zástavbu v dané lokalitě, bude narušovat pohledové situace v památkové rezervaci, tak naše stanovisko nebude kladné,“ uvedl ještě před podpisem smlouvy ředitel odboru památkové péče Jiří Skalický.



Na odpor se nestaví jen památkář, v nesouhlasném duchu mluvila o projektu i pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Vyhlídkové kolo považuje za zbytečné, podle ní má Praha jiná atraktivní lákadla pro turisty.

Nevýhodné odstoupení

Podle zelených je téměř 60 tisíc za pronájem pozemku v porovnání s předpokládanými zisky „směšnou“ sumou. Sami odhadují čistý zisk z provozu kola kolem 25 milionů ročně. Konečná částka přitom podle nich může být ještě vyšší, a to kvůli doprovodným komerčním akcím a projektům. „Na nájemném Praha podle smlouvy obdrží od společnosti Timsbury Capital pouze necelých 700 tisíc korun,“ kontruje Budín.

Zastupitel kritizuje i to, že není téměř možné od smlouvy dodatečně odstoupit. Pronajímatel by vedle smluvní pokuty ve výši dvou milionů korun musel uhradit rovněž vložené a doložené investice nájemce, stejně tak jeho ušlý zisk.



Strana zelených tvrdí, že v dokumentu také chybí zajištění, že pronajímatel získá pozemek zpět v původním stavu a nebude jej muset nijak upravovat. „Proč ve smlouvě není například účelové vyčlenění prostředků pro případ, že provozovatel/nájemník zbankrotuje tak, aby město nebylo jedním z x věřitelů, na které se nedostane řada v insolvenčním řízení?“ ptá se strana.



Podle ní by poté mohly vzniknout dluhy na nájemném či náklady za odstranění objektu a upravení pozemku do vyhovujícího stavu. Ve smlouvě rovněž postrádá bod o povinnosti nájemníka sjednat si pojištění, které by ochránilo okolní budovy pro různé mimořádné události, jako jsou například vichřice či povodně.

Pochybná společnost

Kontroverzní reakce nevyvolává jen samotný projekt Prague Wheel a jeho umístění do centra Prahy. Po zveřejnění informací Transparency International (TI) se pozornost soustředila i na údajné vazby jediného vlastníka společnosti, která chce projekt realizovat, Jiřího Havrdy.

Podle organizace TI jde o podnikatele, jehož jméno se objevuje v souvislosti s firmami a osobami napojenými na podnikatele Romana Janouška, advokátní kancelář MSB Legal a Ivo Rittiga. Havrda však tvrzení TI pro server Lidovky.cz důrazně popřel.

Další pochybnosti nicméně budí záznam o Timsbury Capital v obchodním rejstříku. Vznik společnosti se totiž datuje k dubnu letošního roku. Podle městské části i vlastníka firmy jde o běžnou praxi, že firma vznikne za účelem realizace jednoho projektu. Někteří odborníci, s nimiž server Lidovky.cz mluvil, to ale považují za podezřelé.

Prahu 5 tato skutečnost neodradila od podpisu smlouvy. Firma podle radnice splnila veškeré požadavky městské části a zaplatila požadovanou jistinu 800 tisíc korun. A z míry ji nevyvádějí ani rozporuplné reakce u veřejnosti či na politickém poli. „Když se stavěla Eiffelova věž nebo Petřínská rozhledna, byl proti tomu velký odpor. Lidi nemají potřebu něco měnit, ale budoucnost nám ukazuje, že tento krok byl dobrý,“ uvedl Slabý.