Soud chce došetřit obžalobu Parkanové se Staňkem v kauze nákupu letadel CASA

Jak probíhal výběr transportních strojů CASA pro české vojenské letectvo? Září 2005 - Vojáci začali s průzkumem trhu, na jehož základě se chtěli rozhodnout, kdo dodá nástupce dosluhujících antonovů. Uvažovalo se o americkém letounu C-130 Hercules, evropském Airbusu A-400M, letounu CASA evropského koncernu EADS či novějších ukrajinských antonovech.

20. dubna 2009 - Vláda Mirka Topolánka (ODS), již v demisi, schválila pořízení čtyř letounů CASA za 3,5 miliardy korun. Jeden stroj měl být získán výměnou za pět bitevníků L-159. Materiály vládě předložilo ministerstvo obrany (MO) vedené od ledna 2007 do května 2009 Vlastou Parkanovou (tehdy KDU-ČSL, později TOP 09). Nákup byl mnohými odborníky i médii kritizován jako předražený. Spekulovalo se i o tom, že za pořízením letadel stál tlak vysoce postavených úředníků ministerstva, kteří prý španělské stroje prosadili proti vůli některých armádních představitelů. Obchod prověřovala Evropská komise, která ale v listopadu 2011 řízení zastavila.

C-295M. 10. ledna 2010 - První z letounů přistál v Praze. Zbylé tři stroje z kontraktu za 3,5 miliardy korun v průběhu roku.

3. února 2011 - Armáda po problémech jednoho stroje dočasně zakázala strojům CASA létat. Podobný zákaz postihl české letouny CASA i v květnu a říjnu 2011. Potíže měly stroje i později, třeba s nefunkčním systémem ochrany proti naváděným střelám. Výměnou za problémy armáda s dodavatelem vyjednala prodloužení záruky o půl roku.

11. července 2012 - Poslanci vydali Parkanovou ke stíhání. Parkanová vzápětí rezignovala na funkci místopředsedkyně Sněmovny.

30. července 2012 - Konsorcium EADS vrátilo Česku jako kompenzaci za nedostatky dodávky letadel CASA dvoumístný letoun L-159. Druhý L-159 vrátilo Španělsko do ČR koncem srpna 2013.

. 14. srpna 2013 - Parkanová na internetu zveřejnila záznamy výpovědí všech svědků i obviněných v kauze. Později za to dostala pokutu 16.000 korun od Úřadu pro ochranu osobních údajů. Exministryně proti tomu podala správní žalobu.

4. března 2015 - Protikorupční policie navrhla obžalovat Parkanovou a bývalého šéfa ministerské sekce vyzbrojování Jiřího Staňka z porušování povinnosti při správě cizího majetku a ze zneužívání pravomoci veřejného činitele. Nákupem letounů CASA údajně vznikla státu škoda 818,8 milionu korun.

údajně vznikla státu škoda 818,8 milionu korun. 15. prosince 2015 - Žalobci poslali kauzu nákupu letadel CASA k soudu. Vyšetřovatelé obviněné viní z porušování povinnosti při správě cizího majetku a ze zneužívání pravomoci veřejného činitele. Hrozí jim až deset let vězení.

