Policie s demonstranty v Hamburku jedná jako s dětmi ve školce, líčí fotoreportér LN

Lidovky.cz: Jaká je v Hamburku po nepokojích atmosféra?

Vše funguje normálně, město žije. Stává se, že proběhne demonstrace, a za hodinu je v místě běžný život. Mnohem větší vliv mají na život Hamburčanů dopravní omezení, která provoz ve městě ochromila rozhodně více než demonstrace. Doprava zkolabovala, několik čtvrtí je uzavřených, není možné se tam dostat autem. Deset kilometrů před městem jsou policisté a stáčejí dopravu jinam.

Lidovky.cz: Obchody či veřejná doprava tak nijak omezeny nejsou?

Metro jezdí, obchody jsou otevřeny. Snad jen ty, které mají velké výkladní skříně, se již zabedňují deskami, aby předešly škodám.

Lidovky.cz: Lze ve tvářích místních zpozorovat strach či obavy, ať už o své bezpečí nebo majetek?

Vyděšené lidi jsem rozhodně neviděl. Ráno mě oslovil chlapík, který říkal, že to, co se v Hamburku děje, je ostuda. Že někdo zapaluje auta, se jim pochopitelně nelíbí. Tvrdí, že to není normální. Neřekl bych ale, že jde o strach. Spíše by byli rádi, aby to vyznělo, že tohle není Hamburk.

Lidovky.cz: Demonstranti ve čtvrtek zranili více než sto padesát policistů. Zvládají podle vás situaci?

Policisté jsou velmi profesionální, dobře organizovaní a operativně se přesouvají na místa, která vyžadují jejich zásah. Je úžasné, jakým způsobem umějí pracovat s davem. Uvedu příklad: V St. Pauli, místě, kde se akce demonstrantů odehrávají nejvíce, čekaly tisíce lidí. Chtěly vyrazit do města na pochod, ale policie to nepřipustila. Během tři čtvrtě hodiny velmi cíleně a bez zbytečné brutality rozprášila přítomné na malé skupinky, které pak bloumaly městem.

Ráno zase policie vyzvala k odchodu zhruba 30 demonstrantů, kteří blokovali ulici tím, že si na ni sedli a spojili si ruce a nohy. Když neodešli, vzali je, odnesli o pět metrů dál na chodník, kde je položili a nedovolili jim se vrátit zpět na cestu. Neviděl jsem, že by někoho bili obušky do krve. Můj dojem je, že jejich cílem je demonstranty rozehnat a ne, aby po nich byla spoušť.

Fotoreportér Lidových novin Petr Topič.

Lidovky.cz: Možná to je také důvod, proč jich je tolik zraněno. Proč nezasahují tvrději?

Chovají se k nim, jak k malým dětem v mateřské školce. Zbytečně je netrestají. Pokud nedělají bordel, zasahují adekvátně. Jeden z místních policistů mi řekl, že demonstranti se nedopouštějí žádného přestupku, když kladou pasivní odpor, a tak nemůžou zasáhnout silou. Přiznal, že je frustrující potkat se během dne s člověkem, jehož několikrát pacifikoval, znovu. Když ale není agresivní, má svá práva a policista na něj nemůže.

Lidovky.cz: Jací lidé v Hamburku vůbec demonstrují?

Jedna z organizací, asi ta největší, co toto dělá, je BlockG20. S tou jsem se setkal nejčastěji. Viděl jsem tu i organizátory s vesty Die Linke. Pravděpodobně jde však o více skupin. Jak jsou profesionálně organizovaní policisté, tak jsou také profesionálně organizovaní demonstranti. Že někdo zapálí auto, to je dílo skupinek osamělých vlků, kteří se trhnou z demonstrace.

Lidovky.cz: V jakém smyslu jsou demonstranti organizovaní?

Organizátoři rozdávají mapu s plánem města. Na něm jsou vyznačená místa, kde se odehrává summit, kde jsou demonstrace a kde místa srazu, z nichž se vyráží hromadně do ulic. Disponují také týmem dobrovolných mediků, kteří přímo operují během demonstrací a jsou z obou stran respektováni. Když je někdo zraněný, přiběhnou k němu, rozvinou plachtu, aby jej nikdo z novinářů nemohl fotit, a ošetřují jej. Viděl jsem ale, že ošetřují spíš demonstranty.

Lidovky.cz: Osobně jste se zapletl do nebezpečné situace?

Když jste blízko střetu policie s demonstranty, kteří kladou odpor a jste agresivní, tak kolem vás prosviští třeba slzný plyn. Sekundárně člověk do oka něco dostane, cítí to. Policisté jsou ale vůči novinářům poněkud ohleduplní, za což je velmi respektuji. Když vidí, že máte foťák, zarazí se a nechají vás. Stačí zařvat „presse“.

Lidovky.cz: Co lze očekávat v následujících hodinách?

Ve tři hodiny by mělo být shromáždění ve čtvrti St. Pauli. V sobotu se očekává velká demonstrace, pravděpodobně něco podobného jako ve čtvrtek. Nedá se vyloučit, že se soumrakem bude docházet k dalším excesům, jako rozbíjení výloh nebo zapalování.