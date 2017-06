Lidé v USA se přou o Shakespearovu hru, v níž „vraždí“ prezidenta Trumpa

Kolem adaptace hry se v USA rozhořela polemika. Sponzorství představení v newyorském Central parku zrušily firmy Delta Airlines a Bank of America. Někteří umělci inscenaci hájí a hrozí jejich bojkotem.



Na textu klasického dramatu manhattanské divadlo nic nezměnilo, nicméně Caesar je podle agentury AP na scéně vyobrazen jako podnikatel, který si pořídil „pozlacenou vanu a rozmrzelou slovanskou manželku“. Jméno Donalda Trumpa herci ani jednou nevysloví.

Delta Airlines ani Bank of America na žádost o komentář neodpověděly, napsala agentura Reuters. Podle ní tak není zcela jasné, proč letecká společnost a banka zrušily v neděli svůj sponzoring akce. Učinily tak ale jen několik hodin poté, co na hru na twitteru upozornil Trumpův syn Donald. Ten zpochybnil, zda jde o umění nebo spíš politickou agitaci.

„Nynější diskuse je právě cílem našeho občansky orientovaného divadla,“ uvedlo vedení The Public Theatre v prohlášení. „Naše pojetí Julia Caesara v žádném případě nehájí násilí vůči komukoli. Shaklespearova hra a naše dramatizace zdůrazňují opak: ti, kdo se snaží hájit demokracii nedemokratickými prostředky, zaplatí hroznou cenu a zničí právě to, co se snaží zachránit,“ konstatuje se v prohlášení.

„Jsem zklamán z Delty, že se otočila zády ke svobodě slova. Letěl jsem s vámi mnoho tisíc mil, ale už nikdy více,“ zareagoval na twitteru na komerční bojkot americký dramatik Beau Willimon, jenž je jedním z tvůrců seriálu Dům z karet o zákulisí americké politiky.

Jako „ignorantské rádobycenzory“ kritizovala firmy nepřímo spisovatelka Joyce Carol Oatesová, která byla opakovaně v užším okruhu favorizovaných kandidátů na Nobelovu cenu za literaturu.

Bývalé sponzory odsoudil i herec Ron Perlman známý z filmu Hellboy. „Jednejte podle toho,“ vyzval své příznivce na twitteru.

Postoj společností naopak ocenil bývalý republikánský guvernér Arkansasu Mike Huckabee, jehož dcera pracuje v Bílém domě. Politik nazval adaptaci výrazem, který lze přeložit jako blbost či hovadina.

Premiéra inscenace nastudované neziskovým divadlem se konala 23. května. Novinářka Summer Brennanová uvedla, že se děj Shakespearových politických tragédií běžně umísťuje i do jiných historických epoch. Sama prý viděla představení her anglického dramatika z 16. století, která byla zasazená například do kontextu světových válek 20. století.