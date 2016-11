Malá ptačí inspirace. Vánoční perníčky ve tvaru červenky připravíte bez čekání

Místo tradičních forem můžete pro tentokrát zkusit něco jiného - perníčky ve tvaru ptáčka, který je, zvláště v zimě, mimořádný krasavec. Červenka. Jeho zářivě červené bříško vykouzlíte pomocí želé bonbónů, jen přesně odměřte čas, na jak dlouho je dáte do trouby zapéct; stačí totiž jen pár sekund navíc, roztečou se a promění se v lepidlo té nejvyšší kvality, které by vám mohly závidět firmy jako Loctite, Pritt nebo Uhu. A nakonec lze porušit i dvě základní mantry pro pečení perníčků: že se těsto musí nechat odležet a že jsou perníčky vláčné až za měsíc.



První perníky v Evropě již v roce 992?

První zmínka o pernících pochází ze starověkého Říma, kde byly objeveny první stopy koláčků s medem. Přelomovým byl však až konec 11. století, kdy se křižáci vraceli z tažení a přinesli do Evropy kořeněné kousky chleba z Blízkého východu. Některé zdroje uvádějí, že perníčky přinesl do Evropy arménský mnich jménem Gregory z Nicopolis, který byl později prohlášen za svatého v ortodoxní církvi pod jménem Gregory Makar, a to již v roce 992. Sám se zasloužil o pečení chleba s voňavým kořením a vyučoval i další kněze a křesťany. Stalo se tak na francouzském území ve městě Pithiviers. Základním objevem bylo totiž přidávání zázvoru, který dal chlebíčkům nejen chuť, ale současně je pomáhal zachovat čerstvé.

O autorce Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii, je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky.Sbírá moderní tištěné kuchařky, recepty a nové chutě. Autorka je nominována na Blogerku roku 2016 za blog tastejourney.cz.

Česká a německá perníkářská tradice

Historie tradičních českých perníčků se datuje k roku 1324, kdy se objevuje první zmínka o působení perníkářů v Čechách. Pro perníkářské tovaryše byly vzorem norimberské dílny a zpočátku byl perník luxusním zbožím. Bylo to dáno nejen tím, že v té době existoval zákaz volně prodávat med, dokud si ho nezakoupili perníkáři, ale i špatnou dostupností cizího koření. Z této doby známe krásné formy na perníky, které je možné vidět v mnoha muzejních sbírkách. Mezi městy proslavenými perníkářskou tradicí patří Cáchy, Norimberk, Ulm, polská Toruń, Praha a Pardubice, ale i města ve Švýcarsku, Francii či na Balkáně. Perníky české, německé i ty skandinávské, které se na sever Evropy dostaly z Německa, získaly svůj věhlas a dnes neodmyslitelně patří k předvánočnímu času.



Svatá Lucie a peppakakor

Ve Švédsku se slaví 13. prosince svátek světla, tedy svátek sv. Lucie, k němuž neodmyslitelně patří aromatické perníčky peppakakor. A pokud jde o ty skandinávské, doporučuji nechat odležet těsto nejméně 24 hodin nebo i déle, jinak se prakticky nedá sundat z plechu. Dnešní recept na perníčky nic takového neobsahuje, je jednoduchý a můžete se hned pustit do vykrajování.

Tradice perníčků v Británii? Gingerbread man!

Když se v Británii řekne gingerbread, tedy perníček, každému se hned vybaví Gingerbread man, tedy figurka z perníku představující človíčka. První zmínka se objevila na dvoře královny Alžběty I., která je nechala vyrobit tak, aby byly podobné významným hodnostářům a návštěvám, a těm je pak i darovala. Zda byli spokojeni, nevíme, musel být ale zvláštní pocit ukusovat vlastní perníkovou podobiznu. Dnešní podoba této postavy je dosti obtloustlá, ne právě ladných linií, přesto je stále stejně milována. Tento tvar zůstává mezi anglickými tvary perníčků stále nejoblíbenější a vystupuje také jako pohádková postava.



Rozležet, či ne? Toť otázka

Obecně sice platí, že perníčky potřebují čas na rozležení a že těsto před pečením potřebuje odpočinout, ale zde je recept bořící tyto dvě hranice. Připravíte si těsto a hned můžete vykrajovat a péct. A druhý den po upečení jsou perníčky nádherně vláčné. Fantazii se meze nekladou, zdobte, jak se vám zlíbí, přidávejte navrch mandle, rozinky i kandované ovoce.

Pokud chcete použít ptáčky jako dekoraci, nezapomeňte jim před upečením vykrojit otvor na protáhnutí stuhy na zavěšení. A o Vánocích je můžete klidně ujídat, třeba přímo ze stromečku.

Na úvod tedy píši, že přípravu Vánoc musíte začít perníčky, a na závěr dodávám, že kdo zapomene, může si je připravit těsně před Štědrým dnem. Kdy se pustíte do pečení, je tedy na vás. Bez termínů, beze spěchu. A určitě se budou nejen líbit, ale i chutnat. Nejen dětem.

Perníčky Červenka

Na těsto:

300 g hladké mouky



1 lžička jedlé sody

1 lžička mleté skořice

2 lžičky sušeného zázvoru



1 lžička mletého muškátového oříšku



1/2 lžičky koření pěti vůní



1/2 lžičky mletého hřebíčku + asi 20 ks celého hřebíčku



2 lžíce mléka

125 g másla



100 g jemný světlejší třtinový cukr



3 lžíce zlatého sirupu



1 bílek



asi 30 želé bonbónů červené nebo oranžové barvy, nejlépe Haribo nebo Randoms



Na polevu:

100 g moučkového cukru



šťáva z půlky citrónu



Dejte do větší mísy, nejlépe od mixéru, sypké suroviny, tedy mouku, jedlou sodu a všechno sypké koření kromě celého hřebíčku, který se použije jako dekorace, a vše promíchejte.

Do kastrůlku dejte máslo, cukr a zlatý sirup a na mírném ohni zahřejte. Stále míchejte, dokud se máslo a cukr nerozpustí a vše se nesmíchá v hladkou hmotu. Nyní směs opatrně nalijte k sypkým surovinám. Pokud máte mixér, zapojte metlu a pomalu vše smíchejte v těsto. Vyndejte ho na pomoučněnou plochu, přidejte dvě lžíce mléka, uhněte jej do hladka a vytvarujte z něj disk nebo kouli. Zabalte do fólie a dejte na chvilku do ledničky odpočinout.

Zatím si předehřejte troubu na 180 °C. Vezměte hřebíčky a na prkénku odstraňte delší část, ponechte pouze hlavičky s kytičkou, použijete je na oči ptáčků.

Vyložte si papírem na pečení tři plechy. Vyndejte těsto z ledničky, rozdělte jej na dva díly a jeden opět vraťte do chladu. Použijte mírně pomoučněnou fólii na plochu i na těsto a vyválejte plát asi 3 mm silný. Vykrajujte tvar ptáčka, položte na plech vyložený papírem a přidejte hřebíček jako oko. Dejte péct na 10 - 12 minut, dokud lehce nezezlátne. Vyndejte, namočte mašlovačku do bílku a potřete jím bříško tvaru ptáčka. Na potřené místo přitiskněte červený želé bonbón a chvilku počkejte, aby se přilepil. Pak už jen na minutu dejte do trouby, aby se bonbón mírně nafoukl, ale neroztekl. Přísně kontrolujte čas a plech včas vyndejte. Nechte vystydnout. Pokud stejně malinko steče, nechte úplně vychladnout, pak ho lze teprve odlepit z plechu. Se zbylým těstem pokračujte stejným způsobem.

Připravte si cukrovou polevu. Smíchejte cukr a citrónovou šťávu přes sítko, aby se do cukru nedostala zrníčka, a míchejte do hladka. Polevu vložte do igelitového sáčku, odstřihněte velmi malou dírku v rohu a vychladlé perníčky ozdobte.