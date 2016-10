„Putovní přehlídka, která se zastaví i v petrohradské Ermitáži, by měla Blahnikovy boty představit jako špičkové předměty užitého uměn,“ řekl Jiří Pospíšil, člen správní rady Muzea Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových.



V nejbližší době by měla být podepsána smlouva mezi muzeem a organizací SpainArt, která výstavu pořádá ve všech destinacích, kde se bude konat, řekl bývalý šéf tuzemského Microsoftu či Ciska Jiří Devát, který celý projekt výstavy v Česku chystá.

„Naše velké téma je téma emigrantů. Meda Mládková je emigrant, František Kupka je emigrant, každý rok připravujeme dvě až tři výstavy českých umělců emigrantů. Do této kategorie zapadá i Blahnik, jehož předkové emigrovali do západní Evropy a následně do USA,“ řekl Pospíšil. Slavný návrhář se v roce 1942 narodil na Kanárských ostrovech španělské matce a českému otci, díky němuž má prý na Prahu silnou vazbu.

Doplnil, že pokud se výstava v Muzeu Kampa bude konat, chce muzeum zachovat její vysokou úroveň. „Případně by měla vzniknout ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem a vedle Blahnikových objektů, neboť jeho obuv je formou užitého umění, by byly vystaveny ještě další umělecké předměty, obrazy, které ho inspirovaly,“ řekl Pospíšil. „Jsme připraveni to odborně zpracovat, zajistit propagaci, teď je na partnerech zajistit peníze,“ doplnil.

Devát již dříve v médiích uvedl, že náklady na produkci výstavy se pohybují mezi 150.000 a 200.000 euro. Doufá, že návštěvnost překročí 100.000 lidí. Takových výstav v ČR není v posledních letech mnoho. Naposledy například hranici 90.000 návštěvníků překonala výstava o Karlu IV. a umění jeho doby.



Nejnavštěvovanější výstavou za posledních více než deset let byly plakáty ze sbírky Ivana Lendla v roce 2013. Na divácký úspěch navázala v příštím roce Galerie hlavního města Prahy s výstavou Tim Burton a jeho svět se 102.000 návštěvníky. Ne vždy ale jméno kultovního tvůrce diváky přitáhne - galerii se nepodařilo úspěch zopakovat při výstavě artefaktů z filmů režiséra Davida Cronenberga, kterou vidělo jen několik tisíc lidí.

Výstavní instituce zaměřené primárně na prezentaci výtvarného umění ale čas od času vystavují i objekty patřící spíše do světa showbusinessu či popkultury. Na Pražském hradě se tak konala před několika lety výstava šatů americké herečky Marylin Monroeové či šperků francouzského klenotnického domu Cartier. Právě na ně, respektive na jejich komerční úspěch by chtěl Devát svou pražskou výstavou Blahnikových bot navázat.



Podle webu společnosti SpainArt by se výstava měla konat od ledna v Benátkách, na jaře v petrohradské Ermitáži a z Prahy, která má být její jedinou středoevropskou destinací, by měla putovat do Madridu.