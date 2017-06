Zachraň jídlo: Uchovejte si ovoce ve sklenici zavařeniny

Zájem o čerstvé suroviny a „opravdové“ potraviny totiž roste a s tím i chuť vyrábět si pokrmy na vlastní pěst a bez chemických přísad. Zachraň jídlo vám v dnešním videu ukáže, jak si připravit skvělý džem z bobulového ovoce nebo pikantní meruňkové chutney s chili a zázvorem, které ozvláštní letní grilování. Navíc k jejich výrobě nejsou potřeba žádné želírovacích přísady.



Džemy pod širým nebem

Pokud si chcete vyzkoušet výrobu džemu pod širým nebem, přijďte v neděli 16. 7. do Tiskárny na vzduchu ve Stromovce. Akce se jmenuje příhodně Jam session a v rámci „džemování“ tu profesionální kuchaři uvaří tři druhy zavařenin z ovoce, které by jinak přišlo vniveč. Ovoce se před akcí napaběrkuje v sadu, na poli, nebo se získá vyřazené z velkoskladu. Skleničku džemu si pak budete moct odnést domů. Přijde řada i na vystoupení pro děti a živou hudbu. Navíc se dozvíte, co dělat proti plýtvání jídlem u sebe doma.