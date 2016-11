Zásah ochranky proti Rychlíkovi byl oprávněný, tvrdí správa železnic. Chovala se hrubě, kontruje režisér

Režisér a docent JAMU Břetislav Rychlík tvrdí, že byl minulý týden násilně a sprostě vyveden ochrankou z Hlavního nádraží v Praze, i když měl platný lístek. „Nejdříve přiběhl nějaký člověk, zeptal se, jestli mám problémy, pak mě vzali a vedli mě z haly. Celou dobu mi tykali a nadávali do haj..., buzerantů a feťáků,“ líčil údajně neurvalé chování zaměstnanců bezpečnostní agentury.



Incident se měl stát poté, co Rychlík usnul na krátký čas ve čtyři hodiny ráno u jedné z kaváren v hale, když se s manželkou vracel ze slavnostního večera v Lucerně. Podle režisérova tvrzení mu měl personál začít nadávat a slovní potyčka přivolala ochranku, která ho vyvedla z objektu.

Konverzace Rychlíka s obsluhou Obrázek z videa natočeného režisérem Rychlíkem Server Lidovky.cz má k dispozici záznam, který režisér Břetislav Rychlík natočil v kavárně A Café. Na záznamu není vidět začátek sporu. Podle Rychlíka ho měla obsluha poslat několikrát do prd***. Ve videu se obsluhy několikrát slušně dožaduje, aby to zopakovala na kameru, což se nestane. Záznam končí ve chvíli, kdy se zaměstnanec jiné restaurace Rychlíka zeptá, jestli má problém. Podle slov režiséra o chvilku později přiběhla ochranka a odtáhla ho bez otázek ven z haly. Záznamy z bezpečnostních kamer však podle SŽDC neprokazují, že zaměstnanci agentury použili nepřiměřené násilí.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) potvrdila, že se incident skutečně stal. „Zásah ochranky si vyžádala obsluha provozovny A Café kvůli nestandardnímu a nevhodnému chování pana Rychlíka. Ostraha si tedy pana Rychlíka zcela určitě nespletla s bezdomovcem, jak uvádí pan docent, ale zasahovala na přímou žádost personálu kavárny,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí Kateřina Šubová.

Podle SŽDC byl navíc zásah prý oprávněný. „Výsledky dosavadních šetření nerozporují potřebu samotného zásahu ochranky, nadále prověřujeme s dodavatelem služeb, zda nedošlo k profesnímu pochybení některého ze zasahujících strážců,“ upozorňuje ale Šubová. Toto prošetřování probíhá ve spolupráci s policií.

Rychlík s prvními výsledky šetření ale nesouhlasí. „Co to je za šetření? Nechoval jsem se tam nevhodně. Nenadával jsem ji, dokonce jsem ji oslovoval madam,“ sdělil serveru Lidovky.cz. To mimo jiné dokazuje i záznam pořízený Rychlíkem, který má server Lidovky.cz k dispozici.

„Ty kamery dokazují co? Že mě vyvedli? Oni takhle vyvádí lidi? Podle mě je to zvůle a lidem by neměli takhle tykat a nemají je posílat do pr***. Kdyby ti policisté byli k něčemu, tak dosvědčí, že jsem se jich několikrát ptal, jak je možné, že je vyveden člověk za to, že si chtěl dát čaj,“ argumentuje Rychlík. Režisér tvrdí, že podle SŽDC je bráno jako nevhodné chování, že slečnu v kavárně natáčel.

Záznamy násilí nezachytily

Z kamerových záznamů prý není patrné, že by ochranka použila nepřiměřené násilí. Incident však bude mít možná dohru v podobě nových bezpečnostních opatření, aby zaměstnanci bezpečnostní agentury nemohli nikomu nadávat. „Zvažujeme například vybavení ochranky zvukovým záznamem pro absolutní kontrolu jejich verbálního vystupování,“ dodala Šubová.

Od té doby, co Správa železniční dopravní cesty v polovině října převzala nádraží od italské společnosti Grandi Stazioni, se prý jedná o první podobný vážnější incident.

Server Lidovky.cz nicméně loni upozornil, že lidé bez domova, kteří se zdržují na pražském Hlavním nádraží, se stávají obětmi násilí ze strany tamní ochranky. Kritizovali to sociální pracovníci v terénu i neziskové organizace. Kvůli incidentům se sepisovaly i petice pro veřejnou ochránkyni práv Annu Šabatovou.



„Z mnoha výpovědí lidí bez domova i terénních sociálních pracovníků vyplývá, že násilí páchané firmami zajišťující ochranu objektu hlavního nádraží nabývá dlouhodobého, rutinního charakteru a postrádá jakýkoliv obhajitelný důvod. Násilí je o to méně omluvitelné, že se ho dopouští vycvičení lidé, a to na skupině, která patří mezi nejzranitelnější,“ psali tehdy sociální pracovníci ze sdružení Kritická sociální akce (KRISA). Server Lidovky.cz popsal i příběhy bezdomovců, kteří se s bitím setkali.