Zeleninové slupky a odřezky nevyhazujte. Můžete z nich mít grunt vývar

Stačí dobře očištěné zbytky zeleniny uchovat v lednici v uzavíratelné dóze. Po pár dnech z nich můžete udělat skvělý vývar. Je zdravý, skoro zadarmo a obohatí každý pokrm, ať už polévku, italské risotto nebo omáčku. Zchladlý vývar vám vydrží v lednici tři dny. Můžete si jej také zamrazit do zásoby - třeba na malé kostičky ve tvořítku na led.



Pro intenzivnější chuť je možné kousky zeleniny před vařením opéct v troubě nebo na pánvi. Třeba rozpůlená cibule, kterou i se slupkou opečete na řezu dozlatova, přidá vývaru výraznou masovou chuť.

Sůl do vývaru nepatří

Čím menší jsou kousky zeleniny, tím rychleji přejdou minerály a živiny do vody. Stačí je proto vařit přibližně půl hodiny. Pokud vaříte celé nepokrájené kusy, pak maximálně hodinu. Na konec můžete přidat víno nebo vinný ocet, přidá sladkému vývaru trochu kyselosti. Sůl nepřidávejte, voda by se nasytila minerály a nepřijala by jich tolik ze zeleniny - chuťově byste vývar ochudili. Přidáváte-li bylinky, dodejte je k vývaru až ke konci a vařte jen krátce. Po uvaření vše zceďte a nechte vychladnout.



A co se vám bude hodit?