Znáte koložvárku? Připravte si doma zapékané zelí

Koložvárka

1 kg vepřového masa



2 středně velké cibule



1 kg kyselé (sudové) zelí



1 noha klobásy (asi 200 g)



3 dcl rýže



1/2 litru kysané smetany

2 lžičky mletého kmínu



cca 3 lžičky červené sladké papriky



pepř



sůl



olej



Přípravu začněte masem, to se vaří nejdéle. Maso si nakrájejte na menší kostky. Nakrájejte si také cibuli a dejte ji osmahnout na olej, když je hotová přidejte maso, opepřete, osolte, přidejte papriku a pepř. Jakmile je maso poloměkké přidejte klobásu pokrájenou na kolečka. Maso stále podlévejte, abyste měli dost šťávy. Přikryté duste do změknutí masa, což může trvat hodinu a půl, (závisí od velikosti masa).

V pánvi s hrubším dnem (nebo v hrnci) si na oleji osmažte a poduste kyselé zelí, které jste předtím dali okapat. Pokud je zelí velmi kyselé, propláchněte jej vodou. Zelí pak dochuťte solí a mletým kmínem. Duste do poloměkka. Rýži si uvařte obvyklým způsobem – jeden díl rýže a dva díly vody, osolte. Když je rýže, maso i zelí hotovo, začněte vrstvit do pekáče. Já používám šťávu z masa na vymazání dna zapékací mísy nebo misek. Na spodek dám zelí, na to vrstvím maso a klobásky, pak rýži a na vrch zakysanou smetanu. Před tím než přidáte rýži, můžete přidat také šťávu z masa, aby to bylo správně šťavnaté.

Takto připravené mísy vložte do trouby vyhřáté na 200 °C a zapékejte cca 45 min. Tak dlouho, aby vrch začal hnědnout. Taková jednoporcová varianta je ideální i do práce nebo na piknik. Koložvárka chutná i studená, samozřejmě ...

Recept pro KitchenAid.cz připravila Martina Schmidtová z blogu tinajedoma