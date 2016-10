Zprávy dne podle editora: Česko - národ alkoholiků, nešťastný Tančící dům a jaký je rozdíl mezi D8 a Blankou?

Praha zažila první testovací uzavírku výjezdu z pražského tunelu Blanka. Exit vypouštějící auta směrem k Vítěznému náměstí rozsvítil červenou v neděli 25. září a necelé čtyři hodiny trvající pokus vyžádaný radnicí Prahy 6 ukázal, že toto opatření může být i hodně nebezpečné.

První a zatím i poslední uzavření výjezdu na Prašný most odstartoval policejní dispečink poslední zářijovou neděli přesně v sedm hodin ráno. Auta směřující od Malovanky - západního vjezdu do tunelového komplexu - musela pokračovat dál, červené křížky, text „Prašný most uzavřen“ a další zřetelná výstražná značení je měla od odbočení do uzavřeného výjezdu odradit.

To se podle informací serveru Lidovky.cz evidentně nepovedlo. „43 vozidel nerespektovalo zákaz vjezdu na rampu a použilo ji k výjezdu na Prašný most, osm automobilů nerespektovalo zákaz vjezdu a couváním se vrátilo z rampy do tunelu,“ vypočítává mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.

Policejní dispečink zkoušku ukončil v 10.52, trvala necelé čtyři hodiny. Zarážející je, že řidiče nezastavilo hned několik stupňů upozornění včetně žlutých šipek, které vyvádí šoféry z odbočovacího pruhu. Varovné je hlavně riskantní couvání řidičů zpět do tunelu.

Mluvilo se ale i o další velké dopravní stavbě. Na rozestavěné dálnici D8 se objevily další problémy se stabilitou podloží. Konkrétně jde o úsek nedaleko Prackovic nad Labem, který sousedí s úsekem, na němž se už v minulosti sesul svah.Pokud budou problémy ohrožovat dopravu, bude posunut termín otevření dálnice. Původně byl stanoven na 17. prosince.



„Nepustíme tam nikoho, pokud by ta dálnice nebyla stoprocentně spolehlivá,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Bezpečnost provozu je podle ministra důležitější než slibovaný termín. Přesto ale úřad zatím s otevřením dálnice v prosinci počítá. S Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) nyní pracuje na vyřešení problému.

Práce na odstranění závalu na staveništi dálnice D8.

Stabilizace podloží násypu dálnice spočívá podle ŘSD v odvodňování rizikového svahu pomocí štěrkových stěn. Podle šéfa silničářů Jana Kroupy se případný sesuv týká masy zeminy o hmotnosti deset tisíc tun, sledované území je ale ještě větší.

Není tak divu, že se na sociálních sítích objevily vtípky typu, že jediný rozdíl mezi Blankou a D8 je jen v tom, že se už pražský tunel otevřel...

Ale pryč od vtipů. I když následující zpráva jako nepovedený vtip může na někoho působit.

Ten nápad vznikl v roce 1986. Tehdy architekt Vlado Milunić diskutoval s Václavem Havlem, jak nejlépe vyplnit prostor na rohu Rašínova nábřeží a Jiráskova náměstí. Výsledkem byl o deset let později dokončený Tančící dům. Od té doby do Prahy přijely milióny turistů, mnozí z nich právě i kvůli atypické stavbě na pravém břehu Vltavy. Milunić nyní žádá od státu podíl ze zisku z cestovního ruchu.



„Do Prahy za Tančícím domem přijíždí z celého světa velké množství lidí. Stejný počet osob se zde ubytovává v hotelích, stravuje v restauracích, cestuje veřejnou dopravou, platí vstupné v muzeích, galeriích atd. Někteří se neomezují jenom na Prahu a navštěvují další města a místa České republiky. Za dvacet let existence domu, to znamená značné finanční prostředky do rozpočtu města Prahy a České republiky,“ píše se na začátku Milunićovo dopisu adresovaném Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR), Magistrátu hlavního města Prahy a organizaci CzechTourism, který má server Lidovky.cz k dispozici.

Podle odborníků ale nemá Milunič u soudu velkou šanci. Chuť na miliony bude muset nejspíš „utopit“ v nějakém tom drinku. „Baptisté v Texasu mají silný odpor k alkoholu, absolutně jim to nic neříká. No, netvrdím, že potřebuji denně alkohol, ale samozřejmě si občas ráda sklenku něčeho dám. Ale i na to se dívají s určitým despektem. O Češích si také myslí, že je to, trochu s nadsázkou, národ alkoholiků,“ říká v oblíbeném seriáluČeši v cizině Alice Luňáková.



Takže pokud jako správný Čech si občas nějaký ten drink dáte, vyražte místo do Texasu do Turecka. Pravda, občas se tam někdo odpálí nebo pokusí o vojenský puč, ale jinak to pěkná země. A prázdná.



Celou sezónu pracuje ve vlastní restauraci uprostřed turecké riviéry na břehu Středozemního moře v antickém městě Side. Jakmile léto skončí, může si užívat zaslouženou zimní dovolenou, na kterou si každodenní prací v turistickém letovisku vydělá. Takový scénář byl pro majitele restaurace Side Paradise Restaurant s přezdívkou Jimmy typický každou sezónu. Letos je však vše jinak.

Kvůli teroristickým útokům, neúspěšnému puči, špatné bezpečnostní situaci v sousední Sýrii a sporu Turecka s Ruskem přijelo letos mnohem méně turistů než každý rok. Do restaurací tak musí Turek zákazníky lákat, ačkoliv za normálních okolností by o hosty nebyla nouze.

Letošní úspory mu navíc nejspíš na zimu nevystačí. „Budeme si muset najít nějakou práci ve vnitrozemí,“ přiznal Jimmy - mluví i o přátelích z okolních podniků, které čeká podobný osud. Sám odhaduje, že letošní tržby jeho restaurace klesly oproti loňsku o zhruba dvě třetiny.

V regionu mezi městy Antalya a Alanya tento případ není nijak neobvyklý. Těžké časy dolehly na všechny. Místní ekonomika je totiž závislá na turistech. 60 procent veškeré podnikatelské činnosti souvisí s turistickým ruchem a je závislá na počtu lidí, kteří region navštíví.

