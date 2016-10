Druhým, tentokrát nenápadným, vítězem je KDU-ČSL: získali Zlínský kraj a dvanáct druhých kol souboje o Senát, když počítáme i koalice. To je úspěch bez pochyb.



Třetím politickým subjektem, který může mluvit o úspěchu, je uskupení spojující okamurovce a zemanovce, ti se dostali do krajských zastupitelstev v 11 krajích.

Všechny ostatní strany o vítězství mluvit nemohou. Největší ztráty si připsali sociální demokraté, kteří oslabili ve všech krajích a do Senátu postupuje osm jejich kandidátů, přičemž strana obhajuje 12 mandátů. Zde nemůže být řeči o úspěchu, daleko přiléhavější termín je výprask. A řešením nemůže být v žádném případě krčení ramen vrcholných představitelů. Personální změny ve vedení jsou nevyhnutelné.

Dalším poraženým je TOP 09. I kdyby předseda Kalousek donekonečna opakoval, že na mandáty si strana nepohoršila, nesplnil předvolební cíl, tedy být ve všech krajských zastupitelstvech. Pro topáky platí, že si musejí rozmyslet, co jim přináší poněkud hysterická rétorika posledních strážců demokracie proti zlému Babišovi. Pozitivní program absentuje.

Občanští demokraté si výsledek pochvalují, nicméně nijak slavné to není, jsou v opozici již několik let, a přesto v krajích oslabili. A mluvit o hegemonovi pravice v jejich situaci je, eufemisticky řečeno, obrovské přehánění.

Komunisté ztratili, nehledě na to, že s jejich jediným hejtmanem není spojen žádný skandál. Lze se ptát, zda tedy voliči volí i hejtmany „celostátně“, nebo zda sledujeme stejný efekt, jako když ve Francii do vlády vtáhl komunisty prezident Mitterrand a jejich kouzlo promptně vyprchalo.

Starostové, podobně jako TOP 09, musejí vyhodnotit, nakolik je pro ně možné zopakovat krajský a senátní model ve sněmovních volbách příští rok. Pouhá aritmetika nás musí ujistit o tom, že kdyby na pravici proběhla nějaká integrace, možnost probojovat se do sněmovny by byla jistě větší, avšak o nějakém zásadnějším vlivu na politiku mluvit nemůžeme.

Pokud rok před parlamentními volbami vítězí strany zúčastněné ve vládě, je to velice špatné vysvědčení pro opozici. Hnutí ANO se může pochopitelně opírat o výhodu toho, že za sebou nemá žádnou historii, a tedy ani skandály, a o finanční zázemí druhého nejbohatšího podnikatele, nicméně kdyby ANO disponovalo jen těmito předpoklady, k vítězství by to nestačilo.

O tom, že ovládnout pole lze bez populismu a miliardářů, vypovídají lidovci a Starostové pro Liberecký kraj. Přičemž příčiny jejich úspěchu lze hledat především ve výkonu stran doposud dlouhodobě vládnoucích.

Nebude-li opozice schopna odporovat populismu věcně programově alternativními nabídkami, úspěchu se nedočká. Na krajské koalice si počkáme, a co předvedou, není vůbec otázka programu, ale výkonu.