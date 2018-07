50 kilo pistáciové, prosím! Jak dlouho trvá výroba zmrzliny či kornoutku?

Počasí si s námi zahrává. Léto se rozhodlo ujmout vlády o pár měsíců dříve, předpovědi se mění z hodiny na hodinu a jediná jistota, která nám zbyla, je zmrzlina. Na tu nejlepší italskou zmrzlinu v Česku, Creme de la Creme, jsme se podívali řečí čísel.

2015

Před třemi roky se v pražské Husově ulici 12 otevřelo první zmrzlinové bistro Creme de la Creme, které si nás získalo nejen skvělou chutí zmrzliny, ale i tím, že na porcích rozhodně nešetřilo.

256 dnů

Tolik dnů si mou tvář pamatovala jedna ze zmrzlinářek. A já si zase dobře pamatoval, že tehdy jsem si dával pistáciovou a lískooříškovou.

2 pobočky

Momentálně si zmrzlinu Creme de la Creme můžete dát na dvou místech v Praze. Krom historické adresy v Husově ulici se nedávno otevřela i nová pobočka na adrese Národní 23. Tam si můžete užít nejen samotnou zmrzlinu, ale třeba i čokovod se stále proudící horkou čokoládou.

24 let

Tolik let bylo zakladateli zmrzlinárny Honzovi Hochsteigerovi, když vyrobil svou vůbec první zmrzlinu. Honzova prvotina byla z mrkve.

800 zákazníků

To, že se na zmrzlinu Creme de la Creme musí stát fronta, jsme si už zvykli. Napadlo vás ale někdy, že těch pět lidí před vámi není nic v porovnání s osmi sty zákazníky, kteří se u pultu vystřídají každý den?

40 zaměstnanců

O výrobu zmrzliny, kornoutů, nandávání kopečků i odnášení nádobí se ve zmrzlinárnách stará čtyřicet lidí včetně brigádníků.

50 kilogramů

Dvě nejprodávanější zmrzliny v Creme de la Creme jsou pistáciová a čokoládová. Každé se denně prodá skoro 500 porcí, což je na váhu zhruba padesát kilo.

70 druhů

Zatímco původní zmrzlinárna nabízela každý den 30 druhů zmrzliny, nová, větší pobočka nabídne zmrzlinovým gurmánům o deset příchutí navíc. Čtyřicítka však rozhodně není konečným číslem. Za minulý rok vyrobil Honza Hochsteiger celkem 70 druhů zmrzliny. Některé však na pulty Creme de la Creme ani nedoputovaly, protože byly na speciální objednávku z hotelů či restaurací sítě Ambiente.

3 ingredience

Vůbec nejjednodušší zmrzlinu Crema Antica tvoří pouhé tři ingredience – mléko, cukr a žloutky. Honzu ji před lety naučil vyrábět jeden zmrzlinář z italské Boloně. Bohatá chuť ani v nejmenším nenaznačuje, že jde o minimalistickou recepturu. Nejsložitější recept naopak čítá asi 15 různých ingrediencí.

45 korun

Tolik v Creme de la Creme zaplatíte za jednu porci zmrzliny.

1946

Boloňský výrobce zmrzlinových strojů Carpigiani letos oslavil 72. narozeniny. Honza svou zmrzlinu vyrábí v jeho původních vertikálních strojích SED, které jsou dnes veterány. Od konce osmdesátých let se už totiž nevyrábějí – byly nahrazeny moderními elektronickými a automatickými stroji.

30 vteřin

Necelou půlminutu trvá vyrobit zmrzlinový kornout. Když se těsto teplem změní na oplatku, je ještě měkké a tvárné. Jakmile vystydne, ztvrdne a dá se okamžitě použít.

100 gramů

Na jedno kilo pistáciové zmrzliny se spotřebuje 100 g oříšků. Na kilo rýžové zmrzliny zhruba 75 gramů rýže a u jahodové zmrzliny je to asi 400 gramů jahod na kilo. Neplatí, že čím více přidáte základní suroviny, tím lepší bude mít zmrzlina chuť.

101 244 kornoutů

V Creme de la Creme za rok spotřebují neuvěřitelných 767 krabic naplněných 132 kusy kornoutů. A to nemluvíme o papírových kelímcích.

2 dny

Tak dlouho zabere průměrnému člověku, než se naučí základy nabírání zmrzliny. Špičkový zmrzlinář se podle Honzy musí zaučovat minimálně rok.

0 %

Zdravé zmrzliny bez cukru nebo veganské neovocné zmrzliny bez sebemenšího podílu živočišných ingrediencí jsou specialitou Creme de la Creme.

10 000 korun

Až taková pokuta hrozí všem, kdo by na našem území sbírali lanýže. Rostou tu převážně ty černé. Tento druh (z dovozu) používá pro výrobu zmrzliny i Honza. Kdyby ale vzácnou houbu jen tak nasekal do zmrzliny, nikdy by nedocílil požadované chuti. Důležité je lanýže naložit do oleje a vyrobit z nich silný extrakt.

7 měsíců

Tak dlouho trvá hlavní zmrzlinová sezona (od dubna do října). Německá autorka Fee Hoffmann koncem osmdesátých let napsala knížku o zmrzlinách, která uvádí, že teplota nemá na konzumaci zmrzliny žádný vliv. Honza s ní ale nesouhlasí: když je zima a prší, zmrzliny se prodá málo.

40 minut

Tak dlouho se připravuje jedna dávka čokoládové zmrzliny. Jiné druhy vyžadují delší dobu přípravy. Třeba při výrobě sorbetu se jeden den vaří cukrový sirup, který pak do druhého dne odpočívá, poté se k němu zastudena přidá ovoce. Smetanové zmrzliny se zase pasterizují celé a pak se rovnou mrazí ve stroji.

3 speciality

Zmrzlinárny Creme de la Creme nabízejí celou řadu specialit, ale tři z nich jsou opravdovým unikátem. Jen tady si pochutnáte na zmrzlině s příchutí smetanové levandule, slaného arašídu nebo jahody s thajskou bazalkou.

Jednu z nejlepších zmrzlin v Praze si zakoupíte v Creme de la Creme. Zakladatel podniku Honza Hochsteiger si první pochoutku vyrobil ve svých 24 letech.