Prezident Zeman dostane druhou dávku očkování, uzavírají se tři okresy a Polsko rozvolňuje opatření

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Sledovat budeme vývoj epidemie koronaviru v Česku i ve světě. Od dnešní půlnoci jsou kvůli šíření covidu-19 uzavřeny okresy Sokolov, Trutnov a Cheb. Kontrolovat to bude policie, existuje však několik výjimek, například pro školáky či tranzit. Opatření by mělo platit do konce nouzového stavu.

Polsko dnes otevírá hotely, kina a divadla, Rakousko izoluje alpskou zemi Tyrolsko, tu smí lidé opustit pouze s negativním testem.

V Bělorusku dnes končí všelidové shromáždění, to by mělo podle návrhu prezidenta Alexandra Lukašenka rozhodnout o termínu referenda o nové ústavě.

Prezident Miloš Zeman je dnes poměrně zaneprázdněný. Nejprve by měl dostat druhou dávku očkování proti koronaviru, navečer by se měl potkat s premiérem Andrejem Babišem.

Pokračovat bude schůze sněmovny, poslanci mají na programu hlasování o novele o kompenzačním bonusu, tu jim vrátil Senát. Řešit by se měla například i situace v Národní sportovní agentuře.

V Jaderné elektrárně Dukovany proběhne plánovaná odstávka čtvrtého bloku, spojena bude s výměnou části jaderného paliva a servisem zařízení.