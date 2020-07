Islandské aerolinky vyhodily veškerý palubní personál, povinnosti mají převzít piloti

REYKJAVÍK Islandská letecká skupina Icelandair propouští kompletní palubní personál a zodpovědnost za bezpečnost na palubě svých letadel přesouvá na piloty. K tomuto kroku se uchýlila poté, co selhala snaha o kolektivní vyjednávání se zaměstnanci. Celkem tak nyní bylo propuštěno 38 členů palubního personálu. Naprostá většina, tedy zhruba 900 zaměstnanců, byla propuštěna už v květnu.

„Ačkoliv jsme i po hlasování o společném řešení pokračovali ve snaze o vyjednávání, v tuto chvíli je jasné, že vzájemně dohodnutého řešení nemůžeme dosáhnout,“ uvedla společnost Icelandair podle serveru Flight Global. Letecká skupina se snažila dosáhnout nových zaměstnaneckých dohod v rámci snahy o restrukturalizaci a posílení likvidity.

Společnost Icelandair uvedla, že na základě jednání, která nevedla k žádnému konstruktivnímu výsledku, trvale ukončí pracovní poměry zaměstnancům palubního personálu. V tuto chvíli se podle vyjádření letecké skupiny jedná o 38 zaměstnanců, zatímco největší vlna propouštění proběhla u islandské aerolinky již v květnu, kdy byl v důsledku pandemie koronaviru pracovní poměr ukončen zhruba 900 zaměstnancům.

Společnost se dle svých vyjádření snaží vymyslet nejlepší způsob, jak zajistit bezpečnost pasažérů během svých letů. Obrátila se proto na piloty, kteří jsou v současné době v záloze, aby převzali povinnosti, které mají běžně na starost letušky a stevardi.

Piloti by se měli dočasně nových povinností chopit od pondělí 20. července. Jejich primárním cílem je zajištění bezpečnosti, protože zbytek služeb, o které se jinak palubní personál stará, bude zatím nadále kvůli pandemii koronaviru omezen na minimum. Zatím ale není jasné, jak dlouho bude současná situace trvat. Podle serveru Flight Global ale společnost uvedla, že na piloty bude spoléhat do doby, než dojde „k uzavření nové dohody s protistranou“. Icelandair Group uvedla, že chce co nejvíce vyhovět pracovnímu trhu a shodnout se na pracovních podmínkách pro budoucí členy palubního personálu.

Místní letecké odbory FFI (Flugfreyjufélag Íslands, pozn. red.) důrazně při hlasování odmítly dohodu o společném vyjednávání. Proti hlasovalo zhruba 73 procent přítomných. Členy FFI jsou podle serveru Flight Global všichni členové vyhozeného palubního personálu společnosti Icelandair.

„To, že došlo k odmítnutí nové mzdové dohody, jasně ukazuje, že požadavky ze strany letecké skupiny Icelandair zašly moc daleko,“ uvedly odbory po hlasování. Oficiální stanovisko odborového orgánu k propuštění zbylého palubního personálu zatím není k dispozici.