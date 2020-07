VIDEO: Ve správnou chvíli na správném místě. Strážníci zachytili srážku vlaků u Českého Brodu

ČESKÝ BROD (KOLÍNSKO) Na úterní večerní službu jen tak nezapomenou dva strážníci českobrodské městské policie. Že se schyluje ke srážce jedoucího vlaku Českých drah s poštovní soupravou viděli z okna služebního vozu. O dvě vteřiny později tragédii stvrdil silný náraz, provázený duněním.

„Tam stojí vlak, ty vole,“ prohodil strážník ze sedadla spolujezdce, když na týž kolejích, které lemují silnici na Kolínsku, spatřil jedoucí vlak. „Ubrzdil to asi,“ řekl po několika vteřinách, kdy se nic nedělo. Nečekaně se ale ozvala silná rána, jež tragickou nehodu stvrdila.

„Jeď tam, tady se otoč, vole,“ nabádá strážník kolegu za volantem, který vzápětí otáčí služební vůz a rychle míří zpět k místu nehody. Ke srážce přijíždí neprodleně, bez váhání nehodu hlásí. „Díky přítomnosti strážníků městské policie v terénu došlo neprodleně k nahlášení srážky osobního a nákladního vlaku a také k okamžitému zahájení záchranných prací,“ píše v děkovném příspěvku na Facebooku starosta Českého Brodu Jakub Nekolný.

„Byli to právě oni, kteří uvolnili dveře a zahájili evakuaci lidí z nabouraného vlaku. Strážníci též do příjezdu záchranářů a hasičů podávali lidem první pomoc,“ píše se v příspěvku pod videem. Podle něj by bez jejich práce mohla být újma na zdraví cestujících větší.

Příčinou srážky vlaků na hlavním koridoru u Českého Brodu bylo nejspíš selhání člověka. Strojvedoucí osobního vlaku projel návěstidlem na červenou a narazil do stojící poštovní soupravy.

Strojvůdce se stal jedinou obětí neštěstí, přes 30 lidí bylo zraněno, z toho čtyři vážně. Okolnostmi se zabývá Drážní inspekce, policie vyšetřuje nehodu jako obecné ohrožení z nedbalosti a ublížení na zdraví s následkem smrti z nedbalosti. Celková škoda je zřejmě přes 55 milionů korun.