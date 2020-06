Firmy pomáhají. Karlovarská likérka zacílila na čisté ruce, městu a dobrovolníkům darovala dezinfekci

Vedle roušek se dezinfekce stala jedním z důležitých prostředků v boji proti epidemii koronaviru. Jenže v době nouzového stavu najednou běžně zcela bez problémů dostupná dezinfekce chyběla. Nedostatkové zboží obratem zajistila společnost Jan Becher Pernod Richard, která v Karlových Varech vyrábí destiláty včetně ikonického bylinného likéru Becherovka. Městu a dobrovolníkům poskytla 2 500 litrů dezinfekce účinné proti koronaviru.

Ve svých závodech kvůli urychlení i zjednodušení celého procesu známá likérka dezinfekci sama nevyrobila. Na první pohled jednoduchou výrobu nedostatkové dezinfekce totiž v Česku komplikuje využití lihu zatíženého spotřební daní. Přesto však společnost Jan Becher Pernod Richard zareagovala na nastalou situaci rychle a pořídila již hotovou dezinfekci, kterou darovala městu Karlovy Vary a místním dobročinným organizacím. Prostředek Anti-COVID vyrobený podle receptury Světové zdravotnické organizace pořídila společnost u svého dlouholetého dodavatele, největšího výrobce lihu v Česku.



„Pomoc mateřskému městu je pro nás povinností. Udělat však z našeho lihu, který podléhá spotřební dani, líh denaturovaný, ze kterého se spotřební daň neplatí, je složitý a zdlouhavý proces. Dezinfekce byl nedostatek, proto jsme museli jednat rychle. Místo snahy o výrobu vlastního denaturovaného lihu jsme se rozhodli soustředit na nákup a distribuci již hotové dezinfekce,“ řekl Tomáš Bryzgal, ředitel výrobního závodu Jan Becher Pernod Ricard. Poukázal rovněž, že přípravek na dezinfekci rukou Anti-COVID mohou vyrábět vybrané české firmy pouze díky zvláštnímu povolení od Ministerstva zdravotnictví ČR.



Pět set litrů tekutiny, která zahubí nebezpečné viry, darovala společnost týmu dobrovolníků, kteří zajistili její distribuci do domovů pro seniory a do lékáren. Větší část dezinfekce potom putovala městu Karlovy Vary.

Rovných 2 000 litrů pomohlo ochránit zdraví lidí v řadě městských organizací. „Dezinfekce od společnosti Jan Becher Pernod Ricard pomohla našim dobrovolníkům, kteří zajišťují nákupy pro karlovarské seniory a pomáhají lidem umístěným v karanténě, městské policii, pečovatelkám v domovech pro seniory, řidičům městské hromadné dopravy a mnoha dalším,“ uvedla Andrea Pfeffer Ferklová, primátorka města Karlovy Vary.

Primátorka současně poukázala na to, jak se Karlovy Vary, stejně jako další města a obce v republice, dokázaly v kritické době semknout. „V této těžké situaci se zvedla ohromná vlna solidarity, která nám pomohla poskytovat nezbytné ochranné pomůcky a dezinfekci. Velmi za to děkujeme a nadále vše distribuujeme tam, kde je to nejvíce potřeba,“ řekla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Mezinárodní skupina Pernod Ricard pomáhá nejen ve Varech, kde sídlí Jan Becher muzeum továrna na výrobu proslulé Becherovky, ale po celém světě. V domovské Francii, ve Švédsku, Spojených státech, Španělsku nebo v Indii daruje alkohol na výrobu milionů lahviček dezinfekce nebo ji přímo vyrábí ve svých závodech.