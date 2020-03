BERLÍN Německo podpoří svou ekonomiku částkou až půl bilionu eur (zhruba 13 bilionů korun) ve snaze minimalizovat dopady šíření nového koronaviru. Státní banka KfW je připravena poskytnout firmám úvěry bez omezení, oznámil v pátek na tiskové konferenci ministr financí Olaf Scholz.

Ministr také řekl, že společnostem bude poskytnuta daňová úleva, včetně odkladů splátek. Stát by to mohlo vyjít na desítky miliardy eur, částka zatím není konečná, řekl Scholz a dodal, že případně by to mohlo být ještě více.



Vláda podle ministra nyní zvažuje, že některé podniky bude muset i zestátnit, respektive v nich převzít majetkový podíl. Zatím to ale není nutné, zdůraznil Scholz. „Přijímáme veškerá nezbytná opatření k ochraně zaměstnanců a firem,“ uvedl ministr.