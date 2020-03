Palírna U Zeleného stromu dodává líh na desinfekci nemocnicím v Olomouckém kraji

Prostějov Stovky litrů konzumního lihu, kterým lze nahradit desinfekci, začala zdarma distribuovat do nemocnic v Olomouckém kraji společnost Palírna U Zeleného stromu v Prostějově. První zásilka byla ve středu doručena do Fakultní nemocnice Olomouc. ČTK to v pátek řekl ředitel prostějovského výrobního závodu Palírny U Zeleného stromu Michal Šoman.

„Čas je v tuto chvíli neúprosný, nemá smysl čekat. Na pátek proto máme naplánováno další stáčení konzumního lihu, který budeme distribuovat do všech krajských nemocnic, které o něj projeví zájem,“ uvedl Šoman. Nemocnice, které mají o konzumní líh určený k desinfekci zájem, se podle Šomana mohou prostějovské likérce ozvat.

Potravinové e-shopy jsou přehlcené, zužují proto sortiment. Rohlík.cz jezdí do izolovaného Uničova Palírna U Zeleného stromu je stále v provozu a kvůli šíření nového koronaviru zpřísnila bezpečnostní opatření. „Ke zpřísnění pravidel provozu jsme přistoupili ještě dříve, než přišla státní nařízení. Do našeho závodu nemá až do odvolání povolen vstup nikdo jiný než zaměstnanci a nutné zásobování. Všem je také při příchodu preventivně měřena teplota a směny jsme nastavili tak, aby se zde potkávalo najednou co nejméně lidí. Všichni se zde pohybují pouze s rouškou a po celém závodu jsme rozmístili desinfekční gely,“ uvedl Šoman. Firma Palírna U Zeleného stromu vznikla v roce 2011 sloučením společností Granette a Starorežná Prostějov. Průměrná roční produkce likérky činí zhruba 100 tisíc hektolitrů alkoholických nápojů. Do jejího výrobního portfolia patří více než sto produktů. V roce 2012 firma dokončila přesun výroby likérů z Ústí nad Labem do Prostějova, kde už pět století funguje Palírna U Zeleného stromu.