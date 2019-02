Pivní motor už tolik netáhne. Hospod a jejich hostů ubývá, s tím i výnosy z pivovarnictví

PRAHA Každá jedna koruna investic do výroby a prodeje piva vygeneruje českému hospodářství bezmála trojnásobek. Jenže hospod a jejich hostů ubývá a s tím i výnosy z pivovarnictví.

Nejen výroba automobilů – české ekonomice se hodně vyplácí i pivovarnictví. Může se ale stát, že pivnímu stroji na peníze dojde dech. Naznačuje to alespoň podrobná analýza, kterou zpracovala poradenská společnost EY.

Rizikem pro české pivovarnictví a následně i jeho příznivý vliv na tuzemské hospodářství je podle EY ochabující odbyt v hospodách a restauracích, který generuje vysoký počet navázaných pracovních míst, spotřebu domácností i zisk navazujících průmyslových odvětví.

Příznivý vliv celého pivovarnictví na českou ekonomiku dokládá studie takzvaným sektorovým multiplikátorem, který ilustruje, jakou přidanou hodnotu generuje jedna přímo vložená koruna do pivovarství (investice i všechny další náklady). V Česku jedna „pivní“ koruna přináší ekonomice 2,7 koruny (příjmu daní, platů zaměstnanců, zisků odběratelů nebo platů jejich zaměstnanců atd.). Pro srovnání: každá koruna vložená do výroby automobilů generuje 3,6 koruny; přičemž řada jiných oborů je výnosná méně.Hospoda tak přispívá domácí ekonomice víc než třeba vývoz piva nebo prodej balených piv do obchodů. Ten sice roste, jenže vlivem tlaku obchodních řetězců a různých akčních slev přináší dodavatelům i prodejcům jen minimální marže.

Ubývá hospod i hostů

Jenže zdravý životní styl, ubývající počet tradičních pivařů, méně času na posezení s přáteli a hlavně nižší ceny lahvového piva vyhání z hospod stále více lidí. Stovky podniků ukončily provoz kvůli protikuřáckým a daňovým regulacím. To vše dramaticky snižuje ekonomicky výhodný odbyt piva v gastronomii.



„Přesunem spotřeby z on-trade (z restaurací; pozn. red.) do off-trade segmentu (obchodů), a tedy klesajícím objemem piva prodaného v restauracích a hospodách se snižuje schopnost sektoru pohostinství generovat pracovní místa na základě prodeje piva,“ uvádí studie společnosti EY.

Vyčísluje také, že celkovým výsledkem veškerých změn v oblasti zaměstnanosti v českém pivovarnictví je snížení počtu generovaných pracovních míst, včetně přímých zaměstnanců pivovarů z přibližně 65 tisíc v roce 2013 na 61,5 tisíce v roce 2017.

Méně se čepuje i v Evropě

Podíl sudového na celkové spotřebě piva je nízký i jinde v Evropě. Pohybuje se v průměru evropských zemí na úrovni kolem 35 procent. Česko se tomu blíží. Za posledních deset let klesl u nás podíl sudového piva prodaného v pohostinství z 51 na 38 procent.

I celkový prodej na domácím trhu (kolem 16 milionů hektolitrů za rok) v poslední době klesá. Pivovary to kompenzují velkým nárůstem exportu. A snaží se hospodské prodeje co nejvíc oživit.

Výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová připomíná situaci, kdy stát v roce 2010 zvýšil spotřební daň, vyšší cena piva přispěla k propadu prodeje a státní inkaso nevzrostlo o tolik, jak si tehdejší ministr financí představoval. „České gastronomii by pomohlo, kdyby se stabilizovalo legislativní prostředí a nezaváděly nové restrikce,“ komentuje Ferencová současnou situaci.