Továrny na vakcíny: V Evropě jich funguje dvaapadesát, v Německu čtrnáct

Praha V Evropě funguje v současnosti 52 továren, které připravují vakcíny proti covidu-19. Nejvíce, a to 14, jich je v Německu. V Česku je jeden výrobní závod. Ve středočeské Bohumili se bude vyrábět klíčová složka americké vakcíny Novavax, která ještě nebyla schválena pro použití v EU. Nejvíce továren v Evropě provozuje výrobce Pfizer/BioNTech, má jich 12. S odkazem na údaje Evropské komise a studii Evropské sítě datové žurnalistiky to uvedl projekt Evropa v datech, který nabízí celoevropská srovnání nejrůznějších ukazatelů a statistických údajů.

V Německu se podle portálu nachází více než čtvrtina z továren, které se v Evropě zabývají výrobou vakcín proti covidu-19. Zastoupení tam má ve 14 továrnách sedm farmaceutických značek. Druhý nejvyšší počet továren je ve Francii, a to devět. Většina továren se nachází na západě Evropy. Východněji než výrobní závod v Česku se nachází výrobny v Rakousku a Švédsku. Rozmístění továren ukazuje projekt v mapě.



„Celkem je v Evropě 52 továren, které vyrábějí různé komponenty vakcín proti koronaviru. Nejvíc jich provozuje duo Pfizer/BioNTech, které má takových míst dvanáct. Druhé místo patří německé společnosti CureVac. Její vakcína vyráběná v osmi továrnách rozmístěných po čtyřech evropských zemích zatím čeká na schválení,“ uvedl Tomáš Odstrčil z projektu Evropa v datech.

Evropská komise na základě stanoviska Evropské agentury pro léčivé prostředky (EMA) zatím pro použití v EU registrovala čtyři vakcíny. Kromě té od Pfizer/BioNTech, také očkovací látky od firem Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Schvalování může trvat několik měsíců. Například vakcínu Moderny EMA doporučila ke schválení za 51 dnů, AstraZeneku za 120 dnů. Předpokládá se, že rychlejší bude registrace upravených vakcín, které se vyvíjejí kvůli mutacím koronaviru.



Evropa má podle projektu zajištěno 2,6 miliardy vakcín od šesti výrobců a o dalších 260 milionech očkovacích látek se jedná. Je to tedy asi třikrát více, než kolik EU pro načkování všech svých obyvatel potřebuje. Nejvíce, a to 600 milionů dávek, objednala od Pfizer/BioNTech. Česko má podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) objednáno 26 milionů dávek. Podle serveru IHNED.cz ale Česko objednalo 81,1 procenta dávek vakcín proti covidu-19 z toho, na co měla od Evropské komise nárok. Česko tak má vakcíny na to, aby do konce června bylo očkováno 44 procent dospělých, méně to bude jen u Bulharska, Chorvatska, Slovenska a Lotyšska.