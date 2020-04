ČMZRB poslala v rámci programu COVID I podnikatelům již přes 300 milionů korun

Praha Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) k pátku schválila podnikatelům, kteří podali žádost v programu COVID I, bezúročné úvěry za více než 300 milionů korun. Podpora putuje především k malým firmám napříč státem. Na dotaz ČTK to v pátek uvedla mluvčí banky Marie Lafantová.

Další žádosti ČMZRB stále vyhodnocuje. V první vlně programu na podporu malých a středních firem zasažených v souvislosti s koronavirem přijala přes 3200 žádostí přesahující 10 miliard korun. Zároveň od čtvrtka přijímá nové žádosti v prvním kole pokračování tohoto programu.

Bezúročné půjčky s ročním odkladem byly podle Lafantové schváleny podnikatelům z různých oborů. „Jedná se o stravovací a ubytovací služby, firmy působící ve strojírenství, stavebnictví, textilním průmyslu, zdravotnictví, autodopravě, maloobchodu a velkoobchodu a službách,“ vyjmenovala.

Firmy mohou úvěry použít k úhradě provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál či zásoby. Mohly žádat o půjčky od 500 000 do 15 milionů korun. S vyhodnocováním žádostí zaměstnancům ČMZRB pomáhají externí pracovníci, například ze státní agentury CzechInvest.

ČMZRB ve čtvrtek ráno spustila příjem žádostí do programu COVID II. Po třech hodinách byla vyčleněná suma 1,5 miliardy vyčerpána. O půjčku požádalo více než 700 živnostníků a malých a středních podnikatelů. Odpoledne vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) zvýšil kapacitu programu na pět miliard korun. ČMZRB příjem žádostí zastaví v pátek ve 23:59. Do té doby nechce počet přijatých žádostí komentovat, uvedla Lafantová.

Do programu COVID II byly zapojeny komerční banky. Ručí za ně prostřednictvím ČMZRB stát až do výše 80 procent. Maximální délka záruky jsou tři roky. Spodní limit úvěru není stanoven, maximální výše je 15 milionů korun. Program se bude konat po jednotlivých kolech, po uzavření jednoho by do 10 pracovních dnů mělo začít další.

Program čerpá finance z fondů EU, o úvěry tak nemohou žádat pražské firmy. Havlíček ale slíbil, že do programu budou vloženy i jiné finance, které umožní zapojení pražských podnikatelů. Ti by podle něj měli mít možnost žádat hned v další výzvě. Následovat by opět měla výzva pro mimopražské firmy a takto by se měla kola střídat, řekl ve čtvrtek v Událostech v České televizi.