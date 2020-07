Senát zvolí šéfa ÚOOÚ. Řeší se politická dohoda i praxe jednoho z kandidátů

Senát tento týden rozhodne, kdo povede Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), jehož současná šéfka Ivana Janů se rozhodla mandát neobhajovat. „Volební komise obdržela dvě nominace. Jiřího Kauckého navrhuje senátor Martin Červíček, Josefa Prokeše senátor Michael Canov. Volba je na pořadu schůze, která začne zítra,“ uvedla pro Lidovky.cz tajemnice senátní volební komise Dana Šedivá.

Prokeš je místopředsedou ÚOOÚ, kde v různých funkcích pracuje už 18 let. Kaucký od devadesátých let působí na ministerstvu vnitra. Pět let byl jeho státním tajemníkem. V úterý tam vede správní odbor.



Kauckého podporují lidovečtí senátoři. „Volba bude tajná, naši podporu ale nejspíš získá,“ řekl pro Lidovky.cz jejich předseda Petr Šilar. Podle pět let staré politické dohody podpoří senátoři za KDU-ČSL kandidáta ODS, jelikož ta v roce 2015 pomohla lidovcům do čela ÚOOÚ prosadit Ivanu Janů. Kaucký by tak mohl počítat nejméně s 33 hlasy z 81.

V hledáčku nevládek

S Kauckým se o místo v čele ÚOOÚ utká jeho místopředseda Prokeš. „Je to odborník na svém místě. Věřím, že získá většinovou podporu,“ uvedl senátor Canov (Starostové za Liberecký kraj), který jej nominoval. Nepsanou dohodu mezi ODS a KDU-ČSL o podpoře Kauckého zkritizoval: „To není žádný gentleman agreement. To je negentleman agreement. Vždyť ÚOOÚ je nezávislý úřad.“

Vedle vysokoškolského vzdělání právního nebo IT směru vyžaduje zákon po kandidátovi na šéfa úřadu též nejméně pětiletou praxi v agendě ochrany osobních údajů či lidských práv. V Kauckého životopise však taková praxe úzce zaměřená aspoň na jednu z těchto zákonem požadovaných oblastí schází.

Dotaz webu Lidovky.cz, čím senátorům doložil splnění své volitelnosti, ponechal Kaucký bez odpovědi. Vstřícnější byl senátor Červíček (ODS), jenž ho nominoval. Vyzdvihl například Kauckého členství ve vládním výboru pro zdravotně postižené, v radách vlády pro seniory nebo rovnost pohlaví a též jeho účast v etické komisi pro ocenění odbojářů a odpůrců komunismu.

Dle informací webu Lidovky.cz upozornily senátory na nedostatek v Kauckého profesním životopise i nevládní organizace. Předseda volební komise Jaroslav Větrovský (za ANO) proto požádal legislativní odbor Senátu o stanovisko. S jeho obsahem v úterý seznámí členy volební komise.