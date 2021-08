Teď nás čeká bouřlivé moře, říká o inflaci Mojmír Hampl. Nejhorší je podle něj vzývání lokální produkce

Rozhovor

Evropa už nemá růstovou, ale útlumovou strategii. „Celá klimatická agenda říká, že už jsme na neudržitelných limitech a že se máme brzdit. Že je to to nejlepší, co můžeme udělat pro sebe i pro svět,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz šéf poradenských služeb pro finanční sektor společnosti KPMG a bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl. Vyjadřuje svou víru v účinnost měnové politiky ČNB, ale má za to, že zvyšování sazeb mělo přijít dřív.