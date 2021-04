NOMÁDI: Zkouška čerstvého manželství. Čtyři v merglu a pes vyráží za pár týdnů na cestu kolem světa

Filip Kadlec je zkušený cestovatel. Na Jawě 350 projel Jižní Ameriku a hledal tam české stopy. Teď se pustil do rodinné expedice. S manželkou, svými rodiči a psem chce ve starém mercedesu procestovat svět. Svou roli v příběhu opět hraje i motocykl Jawa. Do odjezdu zbývá pár týdnů a Filip odpovídal na otázky serveru Lidovky.cz korespondenčně.

Lidovky.cz: I na cestě kolem světa se budete držet svého hesla: „Nemít plán je taky plán!”? Nebo má tentokrát cesta poněkud jasnější kontury?

Cesta nemá pevné kontury. Původně to měla být cesta kolem světa, kdy vyrazíme na východ a vrátíme se ze západu. Pak kvůli náročnosti přepravy Mercedesu z Ruska do Ameriky jsme to změnili. Na řadu přišlo řešení projet Evropu, Gruzii, Arménii a Rusko až po Bajkal, vrátit se a následně vyrazit z Jižní Ameriky na Aljašku a zpět přes Kanadu. Nakonec do toho skočilo šílenství kvůli covidu a veškeré plány vzaly za své. Aktuálně je to stylem, že pojedeme tam, kam to půjde a bude se nám ten směr líbit. Ve finále mi to dělá snad i větší radost.

Lidovky.cz: Cestovali jste na starší Jawě 350, teď jste přesedlali na ještě starší dodávku Mercedes-Benz. Už vás se ženou nebaví každé ráno bourat stan a balit spacáky?

Primární důvod proč Doris (Jawa 350) nechávám doma je složení „týmu“, který motorkám moc neholduje. Tentokrát se mnou jedou mí rodiče, současná manželka - jiná partnerka než byla v Jižní Americe - a náš čtyřnohý kamarád. Všichni až na mě jedou ve zmíněném Mercedesu, já osobně jsem si na cestu vybral Jawu 90 Roadster, která půjde v případě nouze upevnit na dodávku.

Lidovky.cz: Proč jste si vybrali dodávku Mercedes-Benz? Jak je stará?

Tenhle starý kulaťák (Mercedes L409) jezdí snad po celém světě. Je to klasický starý mercedes z roku 1981, ve kterém nemá smysl hledat složitosti. Kladivko, pár základních klíčů a jedeš. Pokud se to pokazí, je to jednoduché na opravu, vždy se najde někdo, kdo tomu rozumí a díly ve světě najdeš snad v každém druhém křoví.

Lidovky.cz: Jaké expediční úpravy vozidlo podstoupilo?

Jediné, co lze vnímat jako expediční úprava, je změna listových per, které auto zvedla o 9 cm. Zvolili jsme po konzultaci s kluky z dílny The Gentlebenz listová pera z Mercede-Benz 508. Jinak je to spíše o nachystání auta. Bylo kompletně rozebrané, zkontrolované, podvozek repasovaný a koukalo se i na motor. Nicméně vše je v „originálu“. Pokud bychom se bavili o Jawě 90, tam je toho více. Jiné ráfky, výztuha rámu, předělání uchycení rozety, zjednodušená elektrika, jiná řidítka, jiný karburátor...o to se zas postarali kluci z Jawatechu.

Lidovky.cz: Lidovky.cz: Kde jste brali inspiraci pro řešení vnitřního prostoru? Máte nějaké oblíbené stavitele dodávek?

Spousta hodin na internetu, sledování videí, instagramových účtů, hledání, měření a papír s tužkou. Dokonce jsme to zkoušeli simulovat i krabicemi, abychom věděli, zda se třeba vůbec vejdeme na záchod.

Lidovky.cz: Kolik jste museli investovat peněz a času do přípravy expedičního vozu?

Auto jsme začali předělávat v březnu 2020 a skončili v srpnu téhož roku. Nicméně je potřeba říci, že jsme to dělali ve čtyřech lidech po víkendech a některé práce dělali právě kluci z dílny The GentleBenz. No a celá ta sranda včetně pořizovací ceny Mercedesu (110 tisíc korun) je zhruba okolo 550 tisíc. Nápady na vylepšení Jawy jsem sbíral od kamaráda, který na ní kdysi závodil a celkově vyšla na 130 tisíc korun.

Jawou Jižní Amerikou O velké cestě po stopách Čechů v Jižní Americe na letité Jawě 350/640 z roku 1997 čtěte ZDE:



Lidovky.cz: Na první pohled to vypadá, že není nejlepší doba vyrazit na velkou cestu? Nebojíte se komplikací kvůli pandemii covid-19?

Vždy se najde něco, proč by se nemělo vyrazit. Dnes je to covid, předtím to byla špatná ekonomická situace a příště to může být zase něco jiného. Kdo chce hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody…

Lidovky.cz: Mimochodem. Co vám říkali rodiče a co okolí na to, když jste oznámili, že odjíždíte?

Rodiče mi řekli: „To ti to trvalo.” Nicméně rodičům říkají, že jsou blázni.

Lidovky.cz: Motorkářská cesta po Jižní Americe se nesla ve znamení hledání českých stop a zajímavých českých osudů. Má ta chystaná výprava také nějaký leitmotiv?

Přemýšlel jsem v tom pokračovat, ale ještě nevím. Uvidíme, co cesta přinese. Jeden z nápadů je navštívit co nejvíc Jawa a Mercedes klubů. Primárně bych chtěl opět psát deník a tentokrát mít lépe podchycené jeho vydání. Současně bych rád již během cesty dělal internetový seriál, aby ostatní mohli poznávat krásu světa s námi.

Lidovky.cz: Kde na cestu vezmete peníze? Neviděl jsem vás na žádném Startovači ani jiné podobné platformě.

Již jsem nechtěl opakovat stejnou chybu. Bylo fajn si to vyzkoušet, ale ve finále to je spousta práce a stresu. Tentokrát si celou cestu platíme sami. Osobně budu na cestě pracovat 20 hodin týdně, pronajali jsme naše byty a našetřili si dostatečně velký finanční polštář. Máme „jen“ sponzory na moto oblečení.

Lidovky.cz: Z cesty na motorce jste vydali knihu: Jawa Jižní Amerikou ve stopách Čechů. Plánujete něco podobného i z chystané cesty?

Určitě, je to takový můj sen. Teď již vím, co udělat s další knihou jinak (o cestě jsme psali ZDE).

Lidovky.cz: Vy jste zkušení cestovatelé. Ale přeci jen, tohle je projekt na dva roky. Berete to jako zatěžkávací zkoušku Vašeho manželství? Nebo se Vám jen nechce se usadit, platit složenky a těšit se na čtrnáct dní letní dovolené?

Neřekl bych, že jsme zkušení. Se svou manželkou jsem na takové cestě ještě nebyl. V Jižní Americe jsem byl s Týnou, se kterou jsme se již na samotné cestě rozešli. Tedy, řekl bych že obě vámi uvedené varianty jsou správné. Představa zůstat na jednom místě mě děsí a současně to bude zkouška našeho čerstvého manželství.