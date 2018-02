Míří čínská medicína znovu do vzduchoprázdna? Nepatří do zdravotnictví, míní senátoři

PRAHA Ještě loni to vypadalo, že budou čeští pacienti chodit k čínským terapeutům stejně běžně jako do ordinací praktiků. V září začal platit zákon, který umožňuje vzdělávání nelékařských profesí, tedy i terapeutů čínské medicíny (TČM). A dokonce zaznívaly hlasy, že do budoucna by třeba akupunktura mohla být hrazena z veřejných prostředků. Poté, co se tvrdě ohradila hlavně Česká lékařská komora, se karta obrací.

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) už v lednu zastavil stavbu kliniky TČM v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové. A v Senátu začíná boj, aby se obor terapeuta či specialisty TČM vyškrtl ze zákona o zdravotnických povoláních.



Senátní zdravotnický výbor včera doporučil schválení pozměňovacího návrhu. Jeho autoři Alena Dernerová (za SD SN) a Vladimír Plaček (ČSSD) argumentují, že se v případě TČM nejedná o zdravotníky, jako jsou třeba zdravotní sestry, ale o léčitele.

Nemlčí ani ministerstvo zdravotnictví. Ministr v demisi Adam Vojtěch chce do konce léta předložit vlastní zákon o léčitelství pro všechny alternativní medicíny, mezi které počítá i tu čínskou. Norma má stanovit podmínky pro bezpečnost pacientů, pro vedení dokumentace či třeba podmínku znát alespoň základy anatomie člověka.

„Jde o kompromis, není to boření. Je třeba vnímat, že o tuto formu léčby či léčitelství je zájem. Nemůže proto zůstat viset ve vzduchoprázdnu. Ale jsou to prostě dva oddělené světy a tak by to mělo zůstat,“ řekl LN Vojtěch.

Stoupenci TČM ale upozorňují, že oba obory by měly fungovat v symbióze. „Přáli bychom si, aby i v České republice fungovala tradiční čínská medicína tak jako jinde v Evropě a USA, tedy jako doplněk léčby západní,“ vysvětlil před časem František Musil, vedoucí lékař ambulance TČM ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

I náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula míní, že TČM může podpořit „západní“ léčbu. „Všude ve světě vznikají oddělení či kliniky integrované medicíny. To je, myslím, správná cesta. Ani západní medicínou neumíme léčit vše. Ale když vidím diskuse, během nichž je celý systém označován za nevědecký, dokonce šarlatánský, nic nepřinášející, nedokážu si představit, že by někdo několik tisíc let provozoval něco, co by bylo k ničemu. Je ale jasné, že tímto způsobem nebudeme léčit třeba rakovinu,“ uvedl již dříve Prymula.