Do Prahy se sjíždějí svědci Jehovovi a případ oběšeného policisty u soudu

Českou metropoli až do neděle zaplní svědci Jehovovi, německá kancléřka Angela Merkelová chystá tradiční tiskovou konferenci a u Krajského soudu v Olomouci se bude projednávat případ vraždy olomouckého policisty, který byl nalezen s oprátkou kolem krku.

Letní tradice. Německá kancléřka Angela Merkelová chystá před polednem svou tradiční velkou letní tiskovou konferenci.



Svědci Jehovovi. Prahu zaplní po tři dny svědci Jehovovi. Sjedou se do Tipsport Areny, jejich setkání v české metropoli potrvá až do neděle. Druhá část pokračuje od 27. do 29. července.



Nový spoj do Krakova. Český železniční dopravce Leo Express zahájí dnes odpoledne provoz vlaků mezi Prahou a polským Krakovem.

Oběšený policista. Krajský soud v Olomouci se bude znovu zabývat případem vraždy olomouckého policisty z února roku 2015, který byl nalezen oběšený na periferii města. Policie věc původně vyšetřovala jako sebevraždu, nakonec detektivové dospěli k závěru, že za jeho smrtí stojí někdo jiný. Z vraždy je obžalován Česlav Hurina, kterému hrozí až 20 let vězení, vypovídat odmítl. Policistův kolega Rudolf Bajtek, obžalovaný za neposkytnutí pomoci, před soudem potvrdil, že mělo jít o předem domluvenou fingovanou sebevraždu. Hurina však podle něj nakonec nechal muže na laně viset. Soud má naplánovanou videokonferenci s vězni z heřmanické věznice.



Aerosalon u Londýna. I dnes pokračuje mezinárodní aerosalon ve Farnborough u Londýna. Největší světoví výrobci letadel Boeing a Airbus ke čtvrtečnímu večeru získali objednávky, závazné i předběžné, za více než 160 miliard dolarů (3,6 bilionu Kč). Evropský Airbus však v souboji se svým americkým konkurentem zatím zaostává. Boeing již získal 528 objednávek a příslibů, zatímco Airbus 431, uvedla agentura Reuters.

Chystaný teroristický útok. Britský soud by měl sdělit výši trestu Khalidovi Alimu, kterého na konci června shledal vinným z přípravy teroristického útoku u britského parlamentu. U „srdce britské demokracie“ chtěl loni zaútočit noži.

Stávka pilotů. Během dnešní druhé ze tří plánovaných stávek irských pilotů nízkonákladových aerolinek Ryanair neodletí 24 spojů mezi Irskem a Británií, což je zhruba jedno procento všech letů naplánovaných na tento den.

Colours of Ostrava. Pokračuje 17. ročník hudebního festivalu Colours of Ostrava. Dnes se na scénách představí britské zpěvačky Joss Stone či Jessi J nebo Paul Kalkbrenner z Německa. Festival potrvá do soboty.