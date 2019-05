Chtějí zeď kolem Anglie a auta na dřevoplyn. Recesistická strana dostane za eurovolby přes milion korun

PRAHA Peníze za volby do Evropského parlamentu získá deset subjektů, o jeden méně než před pěti lety. Není překvapením, že nejvíce peněz, 15 milionů korun, dostane vítězné ANO. Naopak překvapující je výsledek recesistické strany ANO, vytrollíme europarlament, která skončila desátá a vyinkasuje přes milion.

Politické subjekty, které ve volbách do Evropského parlamentu získaly hlasy alespoň jednoho procenta voličů, dostanou od státu na úhradu volebních nákladů 30 korun za každý hlas.



Pro ANO, vytrollíme europarlament hlasovalo 1,56 procenta voličů, což znamená státní příspěvek přes 1,1 milionu korun.



Kromě ANO, vytrollíme europarlament je další novou stranou, která dostane peníze, také hnutí Hlas europoslance Pavla Teličky. Strana sice získá téměř 1,7 milionu korun, Telička ale v europarlamentu končí, protože jeho hnutí oslovilo jen necelých 2,4 procenta voličů.



Strana plánuje auta na dřevoplyn

ANO, vytrollíme europarlament je české recestistické politické hnutí, které vzniklo před letošními volbami do Evropského parlamentu. Předsedou je Jiří Kyjovský, lídrem do eurovoleb je youtuberka Lucie Schejbalová vystupující pod pseudonymem Sejroška. Strana pojala svou politickou kampaň v humoristickém duchu. Mezi priority kampaně patří zavedení měny pitkojt, což je záměrná zkomolenina kryptoměny bitcoin, dotace na okurkový salát, „šimering“, dále chce strana kromě druhé kvality potravin zavést také třetí kvalitu pro Maďarsko a Slovensko, plánuje auta na dřevoplyn, nechce do EU přijímat žádné další státy a chce, aby unii opustily všechny ostatní členské státy. Kvůli brexitu chce kolem Anglie postavit zeď, aby zabránila migrujícím Angličanům vstup na území unie.

Zástupci hnutí ANO 2011 se před volbami obávali názvu hnutí ANO, vytrollíme europarlament, kvůli tomu, že by se mohly názvy těchto dvou hnutí voličům plést dohromady. Strana se tak obrátila na ministerstvo vnitro, jež ale problém v podobných názvech nevidělo.

Přehled peněz, které získají politické subjekty za hlasy (v Kč):