OBRAZEM: Metro D jako umělecké dílo? Podívejte se, jak mají vypadat první stanice

PRAHA Praha představila první vítěze výtvarné soutěže na plánované stanice metra D. Ve stanici Pankrác se objeví umělecká práce Jakuba Nepraše, stanici Olbrachtova vyzdobí Vladimír Kokolia. Výtvarníci budou dále spolupracovat s architekty obou stanic.

Metro D by podle náměstka primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) mělo být vlajkovou lodí nejen po technologické, ale i umělecké stránce. „Bude ukazovat, že dopravní podnik na to má. Je to jedna z největších firem v České republice,“ uvedl s tím, že si může dovolit využít schopnosti těch nejlepších odborníků.

Zároveň se tímto krokem Praha vrací do 70. a 80. let, kdy metro mělo být „výkladní skříní“ a na jeho výzdobě se umělci podíleli, řekl dále.

Na stanice Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory by měla být soutěž vypsána v září nebo říjnu. Na stanice Libuš, Písnice a Depo Písnice pak na jaře 2020. Náklady na výtvarné práce nechce město uvádět s tím, že v celkovém rozpočtu jsou to promilové sumy, doplnil Sheinherr.