Supermarkety nás diskriminují, slevy jsou jen v telefonech, stěžují si senioři

„Měla jsem nejraději tlačítkový telefon, ale syn pořád říkal, že už tak nemůžu fungovat, tak mi koupil nový, no tak s tím bojuju,“ popsala svou situaci paní Květa, která pravidelně sleduje akční letáky a výhodné nabídky si vypisuje na papírek. Teď si ale prý musí zvykat na chytrý telefon. To, že některé slevy může získat jen přes mobilní aplikaci, se jí nelíbí. „Vadí mi to. Ale co mám dělat,“ konstatuje.

Obchodní řetězce se těmito kroky přiklánějí k větší digitalizaci, například Albert nabízí svou aplikaci už dva roky. Některé produkty se tak dají koupit až o polovinu levněji, ale jen s nainstalovanou aplikací. „Je nám líto, pokud někdo nemůže využívat výhod, protože nemá mobilní telefon, nicméně my neumíme tyto funkce jinak zpřístupnit,“ hájí obchody Jiří Mareček, mluvčí řetězce Albert.

Totožná situace je i u konkurenčního řetězce Lidl, kde jsou sice letáky k dispozici, ale aplikace je dle seniorů supermarketem preferovanější. „Pro ty, kteří aplikaci nevyužívají, jsou samozřejmě dále k dispozici akční letáky,“ sdělil mluvčí sítě prodejen Lidl Tomáš Myler.

Problematikou se zabývají i organizace, které seniorům pomáhají. „Stěžují si, jsou diskriminováni,“ uvedla vedoucí marketingu organizace Život 90 Vendula Knapová.

Někteří odborníci ale seniory před aplikacemi varují. Tvrdí, že obchodní řetězce díky nim mohou získat mnoho osobních dat.

„Například strukturu toho, co nakupují, aby jim mohli nabízet zboží, které ani nepotřebují,“ sdělil vedoucí programu Dluhové poradenství v nevládní neziskové organizaci Člověk v tísni Daniel Hůle.

Podle dat Českého statistického úřadu používalo loni chytrý telefon 40 procent seniorů.