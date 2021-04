Návrat všech dětí do školek v květnu by měl být naprostou prioritou, říká Maláčová

Lány (Kladensko) Prioritou vlády by měl být návrat všech dětí do mateřských škol k 1. květnu, řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Rozhodnou ale epidemiologové a ministerstvo zdravotnictví, uvedla po jednání expertního týmu prezidenta Miloše Zemana na zámku v Lánech. Přítomnost dětí ve školách a školkách je nyní omezená kvůli epidemii koronaviru.

Do školek mohou od pondělí chodit zatím jen předškoláci. Maláčová řekla, že podle ní by bylo ideální, kdyby se i ostatní děti mohly vrátit do mateřských škol třeba k 1. květnu. „Když to epidemiologická situace umožní, tak by to mělo být naprostou prioritou vlády,“ dodala.



O tom, že návrat dětí do škol je v uvolňování opatření proti šíření epidemie koronaviru prioritou, mluvil dřív premiér Andrej Babiš (ANO) a v pátek i ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO), konkrétní možné termíny ale neuvedli.

Od pondělí se mohli do škol vrátit ve střídavé výuce také žáci prvního stupně základních škol. Musí ale dvakrát týdně podstoupit antigenní test na nový koronavirus. Obnovil se také provoz speciálních škol. Další žáci a studenti se zatím dál učí distančně.

Arenberger v pátek uvedl, že je tlak na to, aby se do školek mohly k předškolákům vrátit i další děti, aby se obnovila praktická výuka na středních školách či omezila rotace, kdy se třídy ve školách po týdnu střídají.