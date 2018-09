Politika ne. Olomouc řeší spíš umění a kvalitu vína, než kdo bude primátorem

OLOMOUC V zapadlé uličce pod Dolním náměstím v Olomouci se schází pestrá společnost. U stolu pod deštníkem usedá profesor, student, řidič i hostinský. Všichni jsou s hanáckou metropolí spjati mnoho let. Získat od nich odpověď na otázku, co by se ve městě mělo zlepšit a komu hodlají v nadcházejících komunálních volbách dát hlas, však není vůbec snadné.

„Vidíte tu ulici. Ta je nově potažená asfaltem,“ říká ironicky Petr Kolda, majitel restaurace Koldovna. Zvlněný terén na silnici dává tušit, že práce na renovaci okopírovaly název ulice – Křivá. Hostinský Kolda zde podniká od počátku 90. let.



Sonda do hlubin univerzitní duše je ještě složitější. Přítomní akademici nechtějí zveřejnit svá jména, natož fotografie. „Víte, co by se stalo, kdyby se někdo zeptal studentů na přednášce, koho budou volit? To je prostě tabu. Lidé nechtějí říkat své preference,“ vysvětluje mladý doktorand. Mohou prý za to zejména politici, kteří ve společnosti vyvolávají kontroverze a spory. Záhy se debata stáčí k Zemanovi a Babišovi. Oba jsou pro liberálně naladěný univerzitní svět nepřijatelní, podobně jako komunisté či SPD.

Slýchávám to už půl století

Vyprovokovat debatu se nedaří ani za pomoci témat, která rezonují mezi politiky v lokálním tisku. Zkouším namátkově evergreen – MHD zdarma, garáže pod třídou Svobody a nedostatek dostupného bydlení. Nikdo se však nechytá. Zmiňuji i projekt na protažení Baťova kanálu až do Olomouce. „Jo to je pěkný nápad, jen ho slýchávám už asi 50 let. Jsem už prostě starý,“ popisuje Kolda. „Bylo by skvělé, kdyby tu přistávaly parníky a seděli by mi tu námořníci,“ dodává k pobavení.

Hostinský Petr Kolda se v politice příliš neorientuje. Ani jednoho z devíti kandidátů na primátora nepoznal. „Nikdo sem nechodí,“ říká.

V místní hospodě se zkrátka více než politika řeší kvalita a cena moravských vín, umění a filozofie. Asi největší vášně a ohlas vyvolává vzpomínka na umělecké ztvárnění Shakespearovy Bouře v Moravském divadle v Olomouci. Ze všech stran na představení, které loni stáhli z repertoáru, prší kritika.



Vytahuji fotografie devíti kandidátů na olomouckého primátora, kterého navrhují parlamentní strany. „Neznám je. Nikdo z nich sem nechodí,“ říká Kolda. Ani další v podobiznách nikoho nepoznávají. Poslední pokus vrátit se ke komunální politice v Koldovně nezabral...

Zahradnický veletrh, barokní slavnosti, vánoční trhy

Kulturně to ve městě skutečně žije. Každoročně do Olomouce putují za kulturou proudy návštěvníků. Novým tahákem se má stát unikátní přístavba Muzea umění, zvaná SEFO. Podivná zkratka skrývá Středoevropské fórum Olomouc, které má vzniknout v Denisově ulici. Pět homolí z hrubého betonu symbolizuje původní domy, které v místě stály. Projekt za půl miliardy korun podporuje zdejší primátor a poslanec ČSSD Antonín Staněk, jenž je od léta i ministrem kultury. V komunálních volbách kandiduje z 15.místa.



„Hodně se tu lidé baví o SEFO a dostavbě nové budovy umění pro výstavy,“ potvrzuje podnikatel v reklamní branži Radim Králík. Moderní architektura jemu ani jeho ženě Barboře není cizí. V roce 2007 získal jejich byt prestižní ocenění Stavba roku. Vznikl totiž na silu někdejších Hanáckých mlýnů ve výšce přes 20 metrů.

„Kromě umění ale čím dál více lidí přijíždí do města na různé výstavy. Tradičně jde o mezinárodní zahradnický veletrh Flora, Olomoucké barokní slavnosti nebo vánoční trhy,“ vypočítává Králíková, členka ODS.

Světská sláva...

Zajímavý pohled na život v Olomouci LN nastínil významný developer, který však trval na své anonymitě. Bez zaváhání uvádí dva nejbolavější problémy města. „Po Praze tu máme druhé nejdražší byty. Pronájem čtyřicetimetrového bytu v centru vyjde na patnáct tisíc korun,“ popisuje realitu, která brání většímu přílivu lidí do města. Na druhém místě je to pak výstavba akvaparku. „To je stále téma pro hromadu lidí. Nikdo moc nerozumí, proč stojí mimo město uprostřed nákupních center. A to se nebavím o nákladech,“ říká muž, který v Olomouci brzy oslaví třicet let podnikání. Přiznává ale, že se na vodní radovánky naučili lidé chodit. Akvapark se stal třetí nejnavštěvovanější atraktivitou kraje.

V OLOMOUCI SE HRAJE O 45 KŘESEL ■ Účast v komunálních volbách před čtyřmi roky byla 31,2 procenta. ■ Celkem se rozdělovalo 45 mandátů. Hnutí ANO získalo 12 mandátů, ČSSD 10, ODS 5, KDU-ČSL 5, TOP 09 4, KSČM 4, Občané pro Olomouc 3, ProOlomouc 2.

■ V letošních komunálních volbách bude v Olomouci kandidovat šestnáct stran a hnutí. ■ V řádném termínu podali registraci: KDU-ČSL, Sdružení pro republiku – Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska, Koalice SPD a Strana práv občanů – Zemanovci, ODS, spOLečně, Strana zelených, ANO 2011, ČSSD, JAUNER Československo 2018, NAŠE KRÁSNÁ OLOMOUC, Svobodní, Soukromníci a Volba OK, KSČM, Piráti a Starostové, TOP 09 a nezávislí, ProOlomouc a konečně Moravské zemské hnutí.

Místní politiku vnímá jako permanentní souboj ODS a ČSSD. Nepřeceňuje však vliv místních postav, jako jsou bývalý ministr vnitra Ivan Langer či exhejtman Martin Tesařík. „Nikdo z nich nemá dlouhodobě navrch. Těch hráčů je dnes ve městě mnohem víc,“ dodává s tím, že jedním z nich je například Robert Runták, šéf Exekutorského úřadu v Přerově. Runták, který proslul nevybíravými postupy proti dlužníkům, si před komunálními volbami postavil vlastní kandidátku a stranu nazvanou Společně. Kvůli pověsti ale kandiduje ze šestého místa.

Předvolební ruch a město potapetované politiky, hesly a slogany jako by nedoléhaly na nedaleký Svatý Kopeček, dominantu kraje a významné poutní místo. Ředitel zdejšího hospicu Jiří Borik má docela jiné starosti. „Trápí nás platy sester a lékařů, kteří jsou u nás placeni hůře než v nemocnicích anebo privátních zařízeních. V tomto ohledu zaostáváme, a proto si vážím každého jednoho člověka, který zde pracuje,“ říká Borik. V hospicu, který v roce 2002 otevřela Arcidiecézní charita Olomouc, v průměru zemře ročně 200 lidí. Smrt je všudypřítomná. Přesto se 45 lidí ze zdejšího personálu snaží „odcházení“ a poslední chvíle života klientů co nejvíce zpříjemnit. „Kolikrát nám přivezou klienta s tím, že lékař říká, že dotyčný do týdne zemře. Ve skutečnosti je tu s námi ještě několik měsíců,“ popisuje Borik jeden z momentů, který mu dělá radost.

Na podporu od místních politiků si ale nestěžuje. „Město Olomouc nás velmi výrazně podporuje. Přispívají i další obce,“ dodává Borik v budově ze 17. století, kterou zdobí nedávno renovované barokní fresky.