Zemanovské řešení či nepochopení smyslu politiky. Expert komentují kuriózní situaci na magistrátu v Praze

Rozhovor

Pražští zastupitelé si se zvolením primátora dávají načas. Tím by se měl stát Bohuslav Svoboda (ODS). Lídrovi koalice Spolu slíbili před čtvrtečním hlasováním podporu všichni straničtí kolegové i členové hnutí ANO. Svoboda by ale v případě zvolení nemohl řídit radu. V té zatím setrvá dosluhující primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Pražští zastupitelé nicméně po dlouhém jednání volbu primátora přerušili do 9. února 2023.