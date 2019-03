Zeman: Pokud Afghánistán ovládne Tálibán, bude z něj útočit

Praha Prezident Miloš Zeman varoval před vyjednáváním s Tálibánem za zády afghánské vlády. Pokud podle něj toto hnutí Afghánistán ovládne, vytvoří z něj teroristickou základnu, ze které bude útočit na euroatlantickou civilizaci.

Zeman to řekl na Pražském hradě při oslavách výročí 20 let od vstupu České republiky, Polska a Maďarska do NATO. Připomněl, že dva roky po rozšíření NATO teroristé zaútočili v New Yorku, po kterém aliance v odvetě napadla hnutí Tálibán.

„Jsem si vědom, že z války v Afghánistánu je mnoho lidí unaveno. Ale tehdy v roce 2001 jsem řekl, že s teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje,“ poznamenal prezident.



Nyní se podle něj „kdesi v Kataru“ s Tálibánem jedná v naději, že se „z tygra stane vegetarián a už nebude vraždit“. „Ve skutečnosti tygr zůstane tygrem,“ řekl. Pokud podle něj NATO Tálibánu dovolí, aby Afghánistán ovládl, vytvoří z něj teroristickou základnu, ze které bude útočit na euroatlantickou civilizaci. „Chtěl bych před tím varovat,“ řekl. Dodal, že jednání se konají „za zády afghánské vlády“. Poukázal na podobnost s mnichovskou dohodou.

Zeman zároveň připomněl 14 českých vojáků, kteří v Afghánistánu padli. „Jsme povinní nezpronevěřit se jejich památce. Právě proto jsem přesvědčen a opakuji to po 18 letech znovu. S teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje,“ řekl Zeman.