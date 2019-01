Zesnulý Kočka mladší neřídil opilý prvně. Před 10 lety zkoušel uplatit policisty, dostal podmínku

PRAHA Loni v září způsobil pod vlivem alkoholu a drog nehodu, při níž zemřel on i řidič protijedoucího kamionu. V podnapilém stavu přitom nesedl Jan Kočka mladší za volant poprvé. Před deseti lety takto v Praze ujížděl policistům, které se posléze pokusil uplatit. Na případ, z něhož člen rodiny kolotočářů vyvázl bez trestu, nyní upozornil spolek Šalomoun. Podle něj byl totiž „ututlán“, soudce i Kočkův obhájce to odmítají.

Tehdy mu bylo osmnáct let. Jan Kočka mladší uháněl 13. června 2009 v půl třetí ráno z centra metropole na Smíchov. V autě vypůjčeném od otce projel několik semaforů na červenou. Ujížděl totiž před policejní hlídkou, která jej později dostihla v Plzeňské ulici. Kočka vyběhl z vozu a pokoušel se ukrýt v křoví. Tam ho strážci zákona našli. Na místě provedená dechová zkouška ukázala, že nositel známého jména nadýchal 1,62 promile alkoholu.



„Hele, chlapi, vyřešíme to nějak jinak. Dám vám sedm tisíc korun a necháme to být. Znáte to, stejně z toho nic mít nebudu, jsem v kontaktu s (Mirkem) Topolánkem a (Jiřím) Paroubkem a vy takhle můžete být za měsíc povýšeni,“ domlouval Kočka policistům podle obžaloby, kterou na svých stránkách zveřejnil spolek Šalamoun zabývající se nezávislostí justice.

Nabízet měl Jan Kočka mladší rovněž lístky na Matějskou pouť, jíž provozuje jeho děda Václav Kočka starší. Dle jednoho z přítomných policistů si počínal velmi sebejistě a působil dojmem, že tak nečiní prvně. Příslušníky bezpečnostního sboru nicméně nepřesvědčil. O tři dny později s ním bylo zahájeno trestní stíhání pro ohrožení pod vlivem návykové látky a podplácení. Za to mu hrozil až pětiletý pobyt za mřížemi.

Případem se koncem července 2009 začal zabývat Obvodní soud pro Prahu 5. Na starost jej dostal uznávaný soudce T. F. (server Lidovky.cz jeho totožnost zná, ale rozhodl se ji nezveřejnit). Necelý měsíc nato stíhání podmíněně zastavil a stanovil Kočkovi zkušební dobu na 18 měsíců. Neudělil mu přitom ani zákaz řízení. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že se obviněný doznal a do té doby byl netrestaný, a tudíž jiný trest nepřidal v úvahu.

Tomuto verdiktu ovšem předcházelo setkání soudce s Janem Kočkou mladším a jeho obhájcem, vyhledávaným pražským advokátem Josefem Lžičařem. Ti T. F. – podle spisu v jeho kanceláři - navštívili, aniž by bylo nařízeno jednání či byl zástupce kolotočářské rodiny předvolán. Záměr schůzky? Kočka chtěl být vyslechnut.



„V příštím roce bych měl maturovat, a protože celá záležitost mi přinesla jisté problémy, rozhodl jsem se upřesnit svoji výpověď,“ měl tvrdit obviněný podle protokolu, jejž po jednání soudce sepsal. „Ten večer jsem byl vystresován, měl jsem z toho všeho i strach a zároveň jsem chtěl působit vůči policistům i jako suverén,“ vysvětloval Kočka. Nechtěl prý, aby se o celé záležitosti dozvěděl otec, neboť s ním měl zhoršené vztahy. A tak byl ochoten udělat cokoliv, aby se tak nestalo.

Kočka: Pane soudce, odsouzení by mi nepomohlo

„Mám z toho ponaučení, že jsem jednal nesprávně. V životě bych to už neudělal, navíc jsem z toho všeho i stále vystresován. Jsem mladej kluk, mám jiné zájmy a chci hlavně pokračovat ve studiu, takže si uvědomuji, že odsouzení by mně nepomohlo,“ dodal se slovy, že incidentu lituje.

Čtyři dny poté, 21. srpna 2009, bylo trestní stíhání podmíněně zastaveno. Státní zástupkyně proti rozhodnutí stížnost nepodala, a tak se počátkem září téhož roku stalo pravomocným.

Jan Kočka mladší (vlevo) s otcem Janem Kočkou starším na pohřbu svého strýce Václava Kočky mladšího, jenž byl v říjnu 2008 zastřelen.

T. F., jenž aktuálně působí na Vrchním soudě v Praze, podle svých slov nijak nepochybil. „Co se týká místa, kde mladistvý učinil své doznání, to vyplývá nejspíše ze spisového materiálu, který bohužel nemám k dispozici a sám si jej nepamatuji. Nicméně v tomto směru nejsou stanoveny žádné ‚prostory k tomu určené‘,“ odůvodnil serveru Lidovky.cz.



„Že k tomu nedošlo v hlavním líčení v jednací síni, je zcela logické. Nastanou-li před nařízením hlavního líčeny skutečnosti odůvodňující jiný, zákonem preferovaný postup, hlavní líčení se nenařizuje,“ doplnil. Svůj tehdejší postup, prý i s ohledem na skutečnost, že Jan Kočka mladší loni způsobil smrtelnou nehodu, považuje za správný. Kočka se podle něj ve zkušební době podmíněného zastavení osvědčil, čímž prý tehdejší rozhodnutí splnilo účel.

Ovlivňování soudce je nesmysl, říká advokát

Advokát Josef Lžičař odmítl, že by na soudce jakkoliv tlačil. „To je totální nesmysl. Naprosto vylučuji, že by mělo dojít k ovlivňování soudce. Nikdy jsem to nedělal,“ řekl serveru Lidovky.cz. „Výslech pachatele proběhl v budově soudu, tudíž podle mě za zcela běžných okolností,“ podotkl. Na podrobnosti si ale dle svých slov už nepamatuje.



Podle trestního soudce Romana Lady ze Soudcovské unie samosoudce může podmíněně zastavit trestní stíhání sám, takzvaně „od stolu“. Aby prováděl výslech obviněného ve své kanceláři, ovšem prý není běžné.

Advokát Josef Lžičař

„To není místo, kde soudce jedná. Jedná pouze v jednací síni. Minimálně by tam měly být přítomny všechny strany řízení, ne jen jedna,“ řekl Lada serveru Lidovky.cz. Státní zástupce by podle něj měl být o výslechu informován, aby se jej mohl zúčastnit a případně se obviněného na cokoliv doptat.



Spolek Šalamoun, jenž veškerý spis k deset let starému případu nyní zveřejnil, se domnívá, že byl případ Jana Kočky mladšího záměrně „ututlán“. „Je to příběh o etice výkonu soudcovské funkce a o míře možného klientelismu v prostředí justice, a to na pozadí i jednoho ‚pod stůl zameteného‘ trestního případu,“ napsal spolek v prohlášení podepsaném i jeho předsedou Johnem Bokem.

„Kdyby tehdy nebyl pod stůl ‚zameten‘, možná by 28. září 2018 na dálnici D11 nemusely zbytečně vyhasnout dva lidské životy,“ vyjádřil Šalamoun spekulaci. Podle Kočkova tehdejšího obhájce Josefa Lžičaře jsou tyto úvahy neseriózní. Označil je za „zlomyslnou snahu přiživovat se na tragédii“. Ačkoliv se těmito výroky cítí být dotčen, řešit je dál prý nechce.