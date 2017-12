Hedvábí se nosí jako šperk, říká ‚česká Hermés‘

Hedvábné vlákno nočního motýla ji provází celý život, jak sama říká. „Hedvábí je zázračný materiál. Úplně nejradši mám jeho jiskru a brilanci natištěných barev, které díky jeho vlastnostem jakoby září. To žádný jiný textilní materiál neumí?“ říká designérka Dagmar Jelínková, která tvoří pod značkou Dagmaar.

Lidovky.cz: Přezdívají vám „česká Hermés“. Líbí se vám takové přirovnání?

Toto přirovnání mi samozřejmě víc než lichotí, ale zároveň ho cítím jako velký závazek pro kvalitu mojí práce i celkového profilování značky Dagmaar. Francie je mojí osudovou láskou, stala se pro mě zásadní a vysněnou inspirací už na střední škole. A sen se mi splnil - hned po revoluci jsem tam odjela na stipendijní pobyt. A vše bylo přesně takové, jak jsem si vysnila! Jejich pověstné „umění žít“ – ono „savoir vivre“, vůně, chutě, to něco nepojmenovatelného ve vzduchu. Hedvábí, které dnes používám k potisku šátků (mimochodem stejné jako má tato ikonická značka) kupuji právě ve Francii – tedy kruh mé osudové lásky se tím vlastně uzavírá…

Lidovky.cz: Jak jste se dostala k výrobě hedvábných šátků?

Celým mým životem a příběhem se odvíjí hedvábné vlákno malého nočního motýla. Kdo se jednou zamiloval do hedvábí, ten jeho kouzlu propadl navždy. Poprvé jsem se s ním setkala na začátku studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a jeho pevné ovinutí už mě nikdy nepustilo. První hedvábné doplňky, které jsem vytvořila na praxi v továrně na potisk látek, byly okamžitě rozprodány a vydělaly mi tehdy na rok studia. I když jsem později pracovala s mnoha jinými materiály, a po skončení školy i na tolika jiných kreativních zadáních a projektech, zvláštní jiskra, hebkost a světlo hedvábí mě očarovaly a již nikdy neopustily.

Lidovky.cz: Barvy jsou různé, ale aktuální motiv zůstává stejný. Proč zrovna kolibříci?

Kolibříci jsou pozitivní, optimistický, a milý motiv. Často vidím, jak se zákaznice usmívají, když si je prohlíží. Už staří staří Aztékové nosili talisman vytvořený z kusu kolibříka, který symbolizoval sílu a energii. A můj slogan zní: „I šátek s kolibříky může být Vaším tajuplným talismanem…“

Nakreslila jsem si svoje „vlastní hejno“, každý kolibřík z mého šátku je originál, a prošel mi rukama snad tisíckrát. Už jen proto, že při přípravě na výrobu sít jsem je musela ručně překreslit do vektorového grafického programu, navíc ve svých návrzích pracuji s překrýváním barev, které je ideální pro sítotisk a obohacuje výslednou barevnou škálu šátků, tedy designérská práce navíc. Teď dokonce připravujeme krátkou animaci s názvem BEIJA – FLOR, tak se totiž portugalsky řekne kolibřík. V překladu to doslova znamená LÍBÁ KVĚT. Mladá animátorka Tereza Unzeitigová v ní vytvořila líbání květů s krásným příběhem.

Lidovky.cz: Jak dlouho trvá vytvořit jeden hedvábný šátek?

Od prvních návrhů po finální produkt to může trvat až dva roky, hodně záleží na tom, jak dlouho „ladím“ design a motiv nové kolekce. Prostřednictvím čtvercových obrazů ztvárňuji různé inspirace a vyprávím příběhy, které ženy (doufám) oslovují. A ony si s důvěrou moje hedvábné šátky a šály pouštějí k tělu, rády se do nich zahalují a nechávají se jimi hedvábně hýčkat.

Lidovky.cz: Co máte na hedvábí nejraději?

Hedvábí je zázračný materiál. Úplně nejradši mám jeho jiskru a brilanci natištěných barev, které díky jeho vlastnostem jakoby září. To žádný jiný textilní materiál neumí. Používám látku kvality twill, která je díky šikmo tkané vazbě vláken pevná, proto se hedvábí málo mačká a výborně drží tvar. Větší množství vláken požitých na tento typ vazby zaručuje, že je látka těžší a cennější. Ať uvážete šátek jakkoliv, tvoří krásné splývavé sklady. Zvláštní vlastností hedvábí je jeho přizpůsobivost různým teplotám a léčivé vlastnosti hedvábného proteinu pro pokožku.

Lidovky.cz: Kde hledáte inspiraci pro nové motivy?

Všude. V životě, kolem sebe i v sobě. Designér vlastně pořád podvědomě pracuje a nasává všechny podněty jako houba. A nikdy dopředu neví, co použije, co ho okouzlí, co bude ta finální srdcovka… Je to vždycky krásné dobrodružství. Motivy a témata kolekcí velmi zvažuji a hledám. Vždy se odvíjí od nějakého poetického, uměleckého či historického základu (odtud názvy mých kolekcí šátků: Kolibříci, Touhy květin, Nemůžu na tebe zapomenout…).

Lidovky.cz: Je hedvábný šátek něco, co majitelce vydrží při správné péči celý život?

Ano, vydrží celý život. I více životů. Může totiž fungovat jako mezigenerační produkt. Při správné péči může dědit šátek vnučka třeba po babičce. Proto se snažím o nadčasový design motivů a vysokou kvalitu materiálu i finálního zpracování ručního obšití šátků. Motto mojí značky zní: „Rodí se jako doplněk, nosí se jako šperk“.

Lidovky.cz: Je navrhování šátků prací na plný úvazek, anebo se věnujete i jiným projektům?

Kromě toho, že šátky navrhuji, dohlížím i na jejich výrobu v manufaktuře, a starám se o celý chod značky. A i když mám několik spolupracovníků, kteří mi s dílčími věcmi pomáhají, je to velmi časově náročné. V rámci jednoho svého osobního bilancování jsem si jednoho dne položila otázku, co bych vlastně ze všech svých dosavadních kreativních projektů a aktivit dělala nejraději a odpověď byla jasná – byla jí ta hedvábná nit vinoucí se celým mým životem i osudem. Rozhodla jsem se proto založit vlastní hedvábnou značku Dagmaar a věnovat se jí na 100 %. A bylo to dobré rozhodnutí.