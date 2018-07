Írán zasáhlo další zemětřesení, nejméně 25 lidí utrpělo zranění

TEHERÁN Írán v pondělí zasáhlo další zemětřesení, při kterém bylo na jihovýchodě země zraněno nejméně 25 lidí. Informovala o tom podle agentury Reuters íránská média. Během nedělních otřesů v západní části Íránu utrpělo zranění téměř 290 lidí.

Pondělní zemětřesení mělo podle médií sílu 5,8 stupně Richterovy škály. „Zatím bylo hlášeno 25 zraněných lidí,“ řekl šéf místního krizového úřadu íránské agentuře Tasnim.



#Iran was jolted by a series of moderate and light #earthquakes and there were reports of 26 people sustaining slight injuries in one of the locationshttps://t.co/z0koPDRPcd pic.twitter.com/R4g6RR6RSX